A Gerace successo senza precedenti per Il Borgo Incantato Winter Edition

Straordinaria partecipazione di pubblico a Gerace, “invasa” da tecnologia, tradizione ed innovazione in tre serate indimenticabili tra esibizioni di artisti di strada, concerti folk e gospel, installazioni interattive e il migliore street food della tradizione locale.

Un evento poliedrico capace di conquistare tutte le fasce di pubblico in un connubio perfetto di tradizione ed innovazione: il Borgo Incantato Winter Edition e le invasioni digitali di The Gate – Gerace Artistic and Technological Experience, hanno ammaliato i visitatori accorsi a Gerace gli scorsi 27, 28 e 29 dicembre.

Una manifestazione, finanziata con il progetto pilota del PNRR “Gerace Porta del Sole”, che ha rafforzato ulteriormente il sodalizio tra il Comune di Gerace, organizzatore dell’evento, e la direzione artistica di InStrada srl di Gigi Russo.

Il Borgo Incantato Winter Edition ha visto esibirsi artisti di calibro internazionale in rappresentanza di ben 4 nazioni (Italia, Cile, Francia e USA) nell’incanto del centro storico della cittadina della Locride, uno dei Borghi più Belli d’Italia e Comune Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, reso ancora più suggestivo dalle luci e dai colori del Natale.

Babbo Natale ed i suoi elfi hanno stupito i più piccoli con The Merry Christmas Parade, una sfilata divertente e giocosa, i percussionisti Moz Drums hanno coinvolto il pubblico con i loro ritmi vivaci fatti anche di luci ed effetti speciali, The Big Violinist ha incantato con il suo repertorio suonando a 5 metri di altezza, il Duo Tobarich e Mistral hanno portato in scena show di forza, concentrazione ed eleganza artistica, la musica d’autore degli Assurd e il fascino gospel dei The Gospel Soul Notes hanno ammaliato le notti di Gerace regalando emozioni a fior di pelle mentre i Giochi di una Volta di Caimercati hanno rafforzato il legame tra bambini e adulti stimolando la fantasia, la cooperazione e le abilità.

Tra i vicoli il profumo e i sapori dello street food hanno riscaldato l’atmosfera invernale offrendo ai partecipanti golosi cibi della tradizione.

La manifestazione quest’anno è stata arricchita dalle invasioni digitali di The Gate, che ha portato il passato nel futuro attraverso installazioni di video mapping 3D nelle chiese sconsacrate del borgo e realtà virtuale, immerse nella storia e nel fascino dei vicoli e delle strade del borgo.

Un percorso multisensoriale, capace di unire tecnologia, arte e narrativa, che ha condotto i partecipanti in un viaggio emozionante attraverso temi universali come il tempo, lo spazio e il sogno per riflettere sulla società contemporanea attraverso forme d’arte innovative.

Dopo lo strabiliante successo della Winter Edition, mentre la notte di Gerace si riempiva di coriandoli e fuochi d’artificio, l’amministrazione comunale di Gerace e la direzione artistica del festival hanno rinnovato l’appuntamento alla prossima edizione estiva del Borgo Incantato, che tornerà a Gerace nel 2025 con nuove sorprese e una rinnovata voglia di stupire.

Gigi Russo, direttore artistico di Il Borgo Incantato:

“E’ stata una bellissima edizione, la più apprezzata di sempre secondo il giudizio dei tanti spettatori che ci hanno fermato per strada per complimentarsi.

Molto apprezzato in particolare questo confronto tra tradizione e innovazione che ha caratterizzato la programmazione del Borgo Incantato ma che nasce anche dal connubio con l’evento digitale The Gate.

Siamo riusciti a far felici tutti, bambini, giovani e adulti, e anche a caratterizzare Gerace come laboratorio di progetti che guardano al futuro ma anche fortemente radicati nella storia e nella tradizione di questo splendido borgo”.

Rudi Lizzi, sindaco di Gerace:

“Il Borgo Incantato Winter Edition è stata una straordinaria dimostrazione di come tradizione, innovazione e tecnologia possano fondersi per creare un evento unico nel suo genere.

Il successo di queste tre serate, in cui Gerace ha saputo accogliere migliaia di visitatori, è la conferma del grande potenziale del nostro borgo e della sua capacità di attrarre persone di ogni età e provenienza.

L’energia degli artisti di strada, la magia delle installazioni digitali di The Gate e i sapori della nostra tradizione culinaria hanno trasformato il nostro centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, capace di emozionare e coinvolgere.

È stato un onore vedere Gerace brillare, non solo come uno dei Borghi più Belli d’Italia, ma anche come simbolo di innovazione culturale e artistica.

Un ringraziamento speciale va alla giornalista Anna Larosa, che è stata nominata nostra testimonial per questa edizione, raccontando con passione e autenticità lo spirito del Borgo Incantato e contribuendo a far conoscere la magia di Gerace a un pubblico ancora più ampio.

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione: dalla direzione artistica di Gigi Russo e di InStrada srl, agli artisti che hanno portato il loro talento nel nostro borgo, fino ai cittadini e agli operatori locali che hanno reso possibile questo successo.

Guardiamo al futuro con entusiasmo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione estiva del Borgo Incantato (26-27-28 luglio 2025) certi che continueremo a stupirvi e a valorizzare il nostro territorio con eventi che fanno di Gerace un punto di riferimento per la cultura e il turismo. Grazie a tutti per aver condiviso con noi queste emozioni. Vi aspettiamo ancora a Gerace, la nostra Porta del Sole.”

L’edizione 2024 de Il Borgo Incantato Winter Edition è finanziata con il progetto pilota “Gerace Porta del Sole” – PNRR – M1C3 Intervento 2.1 – Ministero della Cultura – Programma UE Next Generation EU.