A Reggio Calabria inizia Bergarè, il sindaco Falcomatà “evento che contribuisce a destagionalizzare l’offerta turistica”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto all’inaugurazione di Bergarè, il festival dedicato al bergamotto di Reggio Calabria organizzato dalla Camera di Commercio reggina e sostenuto dal Comune e dalla Città Metropolitana.

Nel ringraziare il presidente dell’Ente camerale, Ninni Tramonta, le autorità intervenute, i componenti della giunta ed i consiglieri comunali presenti, oltre le aziende coinvolte per promuovere e valorizzare il principe degli agrumi, il sindaco Falcomatà si è detto «molto contento e orgoglioso di partecipare a questo grande evento».

«Chi viene a Reggio ha affermato cerca un’esperienza che noi, col nostro lavoro, dobbiamo rendere unica e irripetibile. Questo è ciò che caratterizza le nostre eccellenze tra le quali, naturalmente, c’è anche il Bergamotto di Reggio Calabria.

Veniamo da un’estate straordinaria dal punto di vista turistico e di eventi culturali e ci apprestiamo a vivere un inverno ed un Natale altrettanto importanti. Bergarè, dunque, è un evento che si colloca fra le due stagioni e va esattamente nella direzione di destagionalizzare l’offerta turistica.

Farlo puntando su quello che fa parte della nostra identità e del nostro patrimonio, significa davvero guardare alla storia non come un fatto accademico o un esercizio di stile, ma come qualcosa da cui trarre insegnamento per costruire futuro».

«L’obiettivo ha concluso Giuseppe Falcomatà è quello di creare benessere economico, sociale, culturale, tutto quanto è racchiuso nell’ idea vincente del Bergarè di quest’anno. Grazie, quindi, alla Camera di Commercio e a tutte le aziende che animeranno, da qui ai prossimi giorni, la bellissima Piazza Castello.

Noi, come Comune e Città Metropolitana, sosteniamo l’evento attraverso l’animazione culturale cui si occuperà “Calabria Dietro le Quinte” che ringrazio. Vogliamo, infatti, che questo splendido villaggio sia un’esperienza unica come unico è il nostro bergamotto».