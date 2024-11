A San Basile i Carabinieri arrestano per stalking l’ex compagno violento

Riceviamo e pubblichiamo

NOTA INTEGRALE

L’azione di contrasto dei Carabinieri a ogni forma di violenza sulle donne è costante e prosegue quotidianamente.

Lo dimostra un altro arresto di un ex marito violento, operato dalla Compagnia di Castrovillari domenica scorsa a San Basile.

Infatti – dopo la telefonata al 112 di un giovanissimo che, spaventato, chiedeva aiuto per l’ennesima aggressione del padre nei confronti della madre – è intervenuta immediatamente una pattuglia.

I militari arrivati sul posto hanno cercato invano di riportare alla calma l’uomo che, noncurante della presenza dei Carabinieri, ha ripetutamente minacciato di morte l’ex.

Alla povera vittima – che in caserma ha poi denunciato anni di violenze e soprusi subiti anche alla presenza dei propri figli – è stata offerta la possibilità di rivolgersi ai numerosi centri antiviolenza presenti sul territorio.

Mentre l’uomo, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza per il reato di atti persecutori, tradotto in carcere e in attesa di convalida.

Al riguardo si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.