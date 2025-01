NOTA INTEGRALE

Aggressione agenti di polizia, la solidarietà della Camera di Commercio

Il presidente dell’ente camerale ha espresso ferma condanna per l’episodio in cui sono rimasti feriti tre poliziotti. «La legalità è un principio da affermare con un’azione decisa e condivisa»

«Esprimiamo piena solidarietà ai tre agenti di polizia aggrediti nei giorni scorsi». È quanto dichiara in una nota il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, in relazione all’episodio di cronaca che ha coinvolto appartenenti alla Polizia di Stato, rimasti feriti durante un posto di blocco a Catanzaro.

«È inaccettabile che chi svolge compiti a tutela della sicurezza pubblica venga sottoposto ad aggressioni da parte di una minoranza che preferisce vivere nell’illegalità rifiutando le norme del vivere civile. Esprimiamo ferma condanna nei confronti del grave episodio ai danni di agenti chiamati a svolgere il proprio lavoro a tutela della sicurezza di tutti. Ciascuno, nell’esercizio della propria funzione ma anche nell’ambito di ogni singola azione quotidiana, deve impegnarsi per porre un argine ai fenomeni di criminalità che in alcune aree della città sono purtroppo diffusi. Ciascuno deve fare la propria parte, convinti come siamo che l’affermazione dei principi di legalità passi attraverso una azione decisa e da tutti condivisa».