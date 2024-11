Agricoltura in Calabria, Domanda Unica: da Arcea l’anticipo di altri 35mln di euro

Prosegue la liquidazione dei pagamenti dovuti per la Domanda Unica 2024, per un controvalore di circa 35 milioni di euro. In corso il pagamento della terza tranche: nel complesso, liquidati quasi 50 milioni

Lo rende noto l’assessorato regionale all’Agricola, confermando che l’ente pagatore Arcea ha dato il via alle procedure legate alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di anticipo, in favore di migliaia di piccole e medie aziende agricole calabresi.

Il relativo provvedimento, adottato nei giorni scorsi, è di importo pari a 34.609.667,53.

“Questa somma- specifica l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca gallo – si aggiunge ai quasi 14 milioni già erogati con i primi due acconti, per un totale di poco meno di 50 milioni: un’importante boccata di ossigeno per un comparto essenziale nella vita e nell’economia della Calabria e per tantissimi agricoltori che quotidianamente profondono impegno, energie e sacrifici”.