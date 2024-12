Aieta si prepara a celebrare le tradizioni con “Li Perciavutti”

di Nicoletta Toselli

Il piccolo borgo di Aieta, in provincia di Cosenza, si appresta a vivere una giornata all’insegna della tradizione e del gusto. Si inizia sabato 8 dicembre 2024, alle ore 8.00, con la processione dell’Immacolata per proseguire alle ore 19:00, in Piazza M. Lomonaco dove si terrà l’evento “Li Perciavutti”, un’iniziativa che mira a valorizzare le usanze locali e a coinvolgere l’intera comunità.

“Li Perciavutti” è un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia e riscoprire i sapori autentici del territorio. L’evento, organizzato con il libero patrocinio del Comune di Aieta, prevede numerosi stand gastronomici dove sarà possibile degustare i prodotti tipici locali, preparati con cura da mani esperte. Dalle specialità culinarie alle bevande tradizionali, non mancherà nulla per soddisfare anche i palati più esigenti.

Oltre ad essere una festa del gusto, “Li Perciavutti” è anche un momento di condivisione e solidarietà. La parrocchia locale, infatti, organizzerà una pesca di beneficenza e una raccolta fondi, il cui ricavato sarà destinato a sostenere progetti sociali sul territorio.

La serata sarà animata da musica e balli popolari, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Tutti i presenti potranno partecipare e divertirsi insieme, riscoprendo le tradizioni musicali e danzistiche del territorio.

“Li Perciavutti” è un’iniziativa promossa da Melodie del Borgo in collaborazione con Ente Valorizzazione Aieta, Arsac e da Unpli Cosenza, con l’obiettivo di valorizzare il borgo di Aieta e le sue eccellenze. L’evento si inserisce in un contesto più ampio di promozione del territorio, che mira ad attrarre turisti e a far conoscere le bellezze artistiche e paesaggistiche di questa piccola perla della Calabria.

L’organizzazione ha previsto anche un piano di emergenza: in caso di maltempo, l’evento si svolgerà nei locali dell’ex scuola in Via Isarene.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica e autentica!

Aieta ti aspetta l’8 dicembre per celebrare insieme le tradizioni natalizie.