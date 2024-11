Al Merano Wine Festival una birra che racconta la Calabria, la storia di successo di Birra Cala

Quando si pensa alla Calabria, spesso vengono in mente le sue meravigliose coste, le antiche tradizioni e la genuina semplicità della sua gente.

Ma ci sono anche storie di successo tutte calabresi che meritano di essere raccontate: come quella di Birra Cala, il birrificio artigianale di Scalea che sta conquistando il palato e l’immaginario di intenditori e appassionati in tutta Italia e non solo.

Dietro il brand Birra Cala c’è l’impegno e la passione di Antonio De Caprio, che ha saputotrasformare la sua terra in una fonte di ispirazione per creare birre di altissima qualità.

Partendo da un’attenta selezione di materie prime d’eccellenza e ingredienti tipici della tradizione calabrese, come il Cedro e il peperoncino, De Caprio è riuscito a dar vita a un portfolio di produzioni che racchiude tutta l’autenticità e la forza della sua regione.

Birra Cala è un vero e proprio inno alla Calabria: ogni sorso evoca i profumi del Mediterraneo, l’energia del suo mare e la laboriosità delle sue comunità. Basti pensare alla Birra Citrusina, il loro prodotto di punta, che incanta per il suo delicato equilibrio tra note agrumate e spiccata freschezza.

Ma la vera forza di Birra Cala risiede nella cura maniacale dei dettagli e nell’attenzione costante alla qualità. Ogni fase del processo produttivo, dalla selezione delle materie prime al condizionamento, è seguita con meticolosità artigianale per garantire il massimo della resa organolettica.

Non è un caso, dunque, che l’azienda di Scalea abbia conquistato importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, come il prestigioso Platinum Award ricevuto al Merano WineFestival 2024.

“Un traguardo, ha detto Antonio De Caprio, che testimonia non solo l’eccellenza del prodotto, ma anche la capacità di Birra Cala di farsi ambasciatore del “saper fare” calabrese, portando i profumi e i sapori della propria terra oltre i confini regionali.

Tutto questo è emozionante e ci sprona, perché la qualità ripaga sempre: la qualità del lavoro, la scelta delle materie prime e la qualità della manodopera. Questi sono i tre pilastri, i punti fermi della nostra azienda.

Stiamo crescendo, riscuotendo successo e raccogliendo l’entusiasmo della nostra terra, perché portiamo con orgoglio il carattere calabrese in ciò che facciamo. La nostra azienda rappresenta la calabresità, il saper fare e il saper vivere calabrese.

Tutte le nostre birre sono premiate, ma giusto per citarne alcune, faccio riferimento alla Giubilo, la nostra Lager senza glutine, apprezzatissima da chi ama la birra ma deve rinunciare alla classica birra.

Ha un colore dorato e una schiuma compatta e fine. Al naso, i profumi erbacei si fondono in piacevole contrasto con la fragranza avvolgente della crosta di pane e le dolci note di miele.

Assaggiare la Calabria con La Citrusina significa scoprire la birra più aromatica della nostra linea Muse. È una blanche di 4,6 gradi, con note agrumate e una speziatura vivace che racchiude tutta l’essenza del Cedro DOP di Santa Maria del Cedro.

In questa birra c’è tantissima Calabria: il nostro territorio, la Riviera dei Cedri. Il nostro stabilimento produttivo si trova nel comune di Scalea, in provincia di Cosenza. E poi ci sono le Italian Grape Ale (IGA), birre prodotte con mosto d uva, che ad oggi rappresentano l’unico stile brassicolo italiano riconosciuto a livello internazionale.

Per le nostre IGA abbiamo scelto di utilizzare vitigni tipici della nostra regione, dando vita ad un prodotto nato dal desiderio di fare squadra.

La Calabria ha bisogno di lavorare in rete e di camminare a braccetto. Per questo, abbiamo selezionato grandi produttori di elevata qualità, uno per ogni provincia, e insieme abbiamo realizzato la linea IGA DI CALABRIA.

Abbiamo lanciato cinque specialità, tutte calabresi, che ci stanno regalando grandissime soddisfazioni. Oltre ai numerosi riconoscimenti ricevuti per ognuna, abbiamo ottenuto anche il premio Platinum del prestigiosissimo concorso Merano Wine Hunter”.

Per gli appassionati di birra artigianale, Birra Cala rappresenta una vera e propria esperienza sensoriale: un viaggio nell’autenticità di una regione troppo spesso relegata a stereotipi, ma che in realtà custodisce un patrimonio enogastronomico di inestimabile valore.

Un patrimonio di cui Antonio De Caprio e la sua azienda si fanno fieri portavoce, contribuendo a rendere la Calabria sempre più protagonista nel panorama brassicolo italiano.