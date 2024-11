Al Museo Nazionale del Bergamotto la 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud

Un evento che celebra il Sud Italia

La rassegna, che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità, si arricchisce della presenza straordinaria del maestro orafo Gerardo Sacco, ambasciatore culturale del Mezzogiorno e testimonial ufficiale. Sacco presenterà in questa occasione il gioiello simbolico “Tartaruga”, un’opera dedicata alla sostenibilità e alla tutela ambientale, che incarna i valori di eccellenza e rispetto per il patrimonio culturale italiano.

La rassegna culminerà nella consegna del prestigioso “Premio Rassegna Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud”, assegnato a figure di spicco del giornalismo e dell’industria agroalimentare, tra cui Beppe Convertini, Edoardo Raspelli, Riccardo Giacoia, Roberto Lagorio e Fosca Tortorelli. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 novembre alle ore 17:00.Programma dettagliato

Giovedì 21 novembre

– Mattina:

– I giovani studenti degli istituti alberghieri saranno protagonisti, raccontando il tema “Il cibo attraverso i social” in modo innovativo.

– Premio Social Gara: Presentazione di video narrativi e piatti creati dagli studenti.

– Premio Maestro Pasticcere Domenico Caminiti, in memoria del pasticcere che per primo ha creato un dolce al bergamotto.

– Consegna del Premio a Beppe Convertini per il suo contributo al giornalismo agroalimentare.

– Pomeriggio:

– Laboratori esperienziali e talk show dedicati a prodotti tipici del Sud come pane, pasta e grani autoctoni, con show cooking e degustazioni guidate.

– Sera:

– Degustazione “Gusto Sud”, con specialità regionali e momenti dedicati a moda e cibo.

Venerdì 22 novembre

– Mattina:

– Convegno sull’efficientamento energetico nel settore agroalimentare, con interventi di esperti e ricercatori su temi innovativi come biometano e riutilizzo di sottoprodotti agroalimentari.

– Pomeriggio:

– Talk show e degustazioni su prodotti d’eccellenza come il suino nero d’Aspromonte, salumi, formaggi e vini pregiati.

Sabato 23 novembre

– Mattina e pomeriggio:

– Incontri con i presidenti di consorzi agroalimentari, tra cui quelli dell’Olio Essenziale di Bergamotto di Reggio Calabria DOP, della Ricotta di Bufala Campana DOP e dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP.

– Show cooking a cura di chef rinomati e degustazioni guidate.

– Ore 17:00:

– Cerimonia di premiazione con riconoscimenti a giornalisti e consorzi per il loro impegno verso l’efficientamento energetico e la valorizzazione del territorio.

– Ore 21:00:

– Degustazione finale e festa conclusiva, con laboratori esperienziali e gastronomici curati dalle confraternite del Bergamotto e della Frittola Reggina.

Un omaggio al territorio

La 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud è un tributo a chi contribuisce al progresso culturale e produttivo del Sud Italia, un settore strategico per l’economia nazionale, sempre nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni locali.