Alla Camera dei Deputati un evento sull’Intelligenza Artificiale per lo sviluppo del Sud e delle aree fragili

Roma, 17 dicembre 2024 – Nella prestigiosa Sala Stampa della Camera dei Deputati si è svolto un evento di rilievo sull’intelligenza artificiale (IA), promosso dall’Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo del Sud e delle Aree Fragili. L’incontro, che ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni, si è focalizzato sulle opportunità offerte dall’IA per il rilancio economico e sociale delle aree meno sviluppate del Paese.

Tra gli interventi di maggiore interesse, quello dell’avvocato Fabrizio Abbate, presidente del Salotto dell’IA ENIA (Ente Nazionale Intelligenza Artificiale), ha catturato l’attenzione del pubblico. Abbate ha evidenziato il ruolo centrale che l’intelligenza artificiale può giocare nel colmare il divario tra Nord e Sud, proponendo soluzioni innovative in settori come l’istruzione, la sanità e lo sviluppo economico.

“L’intelligenza artificiale non è solo una tecnologia, ma uno strumento strategico per ridurre le disuguaglianze e favorire la crescita sostenibile delle aree fragili,” ha dichiarato Abbate. “Attraverso progetti mirati, possiamo garantire l’accesso a servizi avanzati anche in zone geograficamente svantaggiate, promuovendo inclusione e innovazione.”

Durante l’evento, sono stati discussi diversi progetti già in corso e futuri, tra cui piattaforme di apprendimento a distanza per combattere la dispersione scolastica e applicazioni sanitarie per migliorare l’accesso alle cure nei territori periferici. I parlamentari presenti hanno sottolineato la necessità di un quadro normativo chiaro e di investimenti adeguati per massimizzare l’impatto dell’IA nelle aree svantaggiate.

Inoltre, l’avvocato Abbate ha preannunciato che un gruppo di studio del Salotto ENIA sta preparando osservazioni al decreto legge attualmente in esame al Parlamento sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Le proposte saranno mirate a tutelare meglio il diritto d’autore, affrontando una delle sfide più complesse dell’era digitale.

Relatori:

On. Alessandro Caramiello

On. Antonio Castiello

Prof. Maurizio Sibilio prorettore Università di Salerno,

Prof. Mauro Alvisi accademico Pontificio

Dott. Giovanni Barretta

Prof. Guido Tortorella Esposito

Prof.ssa Rita Mascolo

Dott.ssa Alexa Fast

Prof. Paolo Poletti

Moderatore:

Dott. Luca Antonio Pepe

L’evento, introdotto dai saluti istituzionali dell’On. Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati, e dell’On. Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, ha approfondito le applicazioni e le sfide dell’intelligenza artificiale nel contesto del Mezzogiorno. I temi trattati hanno spaziato dallo sviluppo economico alle soluzioni tecnologiche per superare il digital divide.

L’incontro si è concluso con l’impegno a unire politica, ricerca e innovazione per garantire che le potenzialità dell’IA possano contribuire a costruire un futuro più equo, inclusivo e sostenibile per il Sud e le aree fragili dell’Italia.