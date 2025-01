Alta Velocità in Calabria, la verità nascosta tra fake news e progetti concreti

Quando l’informazione si ferma agli slogan per consentire a questo o a quel personaggio di dire tutto e il contrario di tutto, vuol dire che siamo alla deriva.

Come ormai siamo abituati, pur di combattere l’avversario politico, non si risparmiano menzogne e fake news. Si tratta di mala informazione che, però, continua a persistere, pur rappresentando un modo evidente per disorientare il povero cittadino.

Un esempio lampante è quello degli interventi sull’Alta Velocità. Si è letto di tutto: dalla riduzione dei fondi, alla penalizzazione per il sud, sino ad affermare che l’opera non si sarebbe realizzata.

Tutto falso! La verità è stata declinata in un Convegno organizzato dai Rotary Club dell’area urbana di Cosenza, nella data del 2 dicembre 2024, ove l’Ing. Lucio Menta, dirigente investimenti RFI, ha relazionato con puntualità e precisione sullo stato dell’arte.

Dati tecnici ed economici che sono stati dimenticati dall’informazione e che, invece, avrebbero potuto fornire notizie corrette sulle effettive condizioni degli interventi.

Ma, a volte vi sono, inaspettatamente, giornalisti corretti e professionalmente validi che studiano, si informano e realizzano articoli di grande pregio: Maria Francesca Fortunato, sul Quotidiano, ha dedicato un’intera pagina sulla Salerno-Reggio Calabria, prendendo a base la relazione dell’Ing. Menta, per fornire ai cittadini una situazione reale del problema, pur dinnanzi a tanti personaggi della politica che hanno sempre negato o fornito notizie, ripetesi, fuorvianti e non vere. Grazie, quindi, alla giornalista e al Quotidiano per questa opera di chiarezza e di professionalità giornalistica.

Ma, riassumiamo l’attuale situazione di questa opera strategica e legata alla realizzazione del Ponte sullo Stretto: a) il tratto Battipaglia-Romagnano-Praia è stato definito e verrà realizzato nella zona tirrenica, parte alta, per evitare l’erosione del mare, e vi è la copertura economica; b) il tratto di collegamento Paola-Cosenza, con la realizzazione della Galleria Santomarco, è andato in gara a fine dicembre; c) per il tratto Praia-Paola si è in attesa di reperire i finanziamenti; d) per il tratto Paola-Reggio Calabria si sta procedendo a predisporre il progetto definitivo.

Ebbene, tutte queste opere, di rilevante importanza per la Calabria, dovranno essere realizzate prima del completamento del Ponte sullo Stretto, essendo a questo collegate.

Oltre a questi interventi, nella nostra regione, sono previste le seguenti ed ulteriori opere: adeguamento della linea ferroviaria jonica, della Rosarno-San Ferdinando, il potenziamento della Metaponto-Sibari-Bivio Sant’Antonello, interventi di manutenzione e aggiornamento delle stazioni e della rete.

In sostanza, interventi di rilevante importanza, con impegno di spesa per oltre 35 miliardi, di cui oltre 13 già finanziati e gli altri in corso di copertura non appena i progetti saranno definiti.

Tutto questo, grazie al Ministro Matteo Salvini che crede nel Sud e sta investendo somme stratosferiche, che mai prima nessuno era riuscito ad impegnare.

E, naturalmente, a RFI, del presidente Dario Lo Bosco, che sta operando nel silenzio, ma concretamente. Tutto il resto è fake news!

Giacomo Francesco Saccomanno, già commissario della Lega Calabria.