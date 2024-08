Amici ed ospiti dei Casa Barbieri scivolano dritti all’Acquapark Odissea 2000

Dalle emozioni nei piatti di Casa Barbieri, con la selezione di prodotti a filiera cortissima e proposte autentiche, scivolando dritti alle esperienze inconfondibili sulle attrazioni, nelle piscine e nel relax dell’Acquapark Odissea 2000, il filo conduttore si conferma mai come quest’anno quello dell’identità, eno-gastronomica e magnogreca.

UN’UNICA ESPERIENZA DA ALTOMONTE A CORIGLIANO-ROSSANO

Da Altomonte a Corigliano-Rossano, dalla Valle dell’Esaro col Pollino alle spalle e l’antica Sybaris di fronte fino alle pendici della Sila Greca, c’è quest’anno spiega Laura Barbieri un corridoio davvero speciale di piacere e di divertimento, quasi uno scivolo immaginario; una passeggiata che invitiamo tutti a percorrere aggiunge non solo simbolicamente, cogliendo concretamente questa bella proposta di viaggio e divertimento tutto interno alla nostra regione, come una fra le tante e belle cartoline di cosa può offrire a tutti conclude Laura Barbieri la nostra terra in tutte le stagioni dell’anno.

POCHE SETTIMANE ANCORA PER BENEFICIARE DELLA PROMOZIONE

Restano, infatti, ancora poche settimane per usufruire (fino al 9 settembre, esclusi domeniche e periodo da domenica 11 a domenica 25 agosto) della speciale promozione 3X2 DEL DIVERTIMENTO, partita ad inizio estate: amici ed ospiti dell’Hotel-Ristorante Barbieri potranno prolungare visita ed esperienza, dall’Oasi di pace che ha oltre mezzo secolo di storia all’Acquapark dei record, beneficiando di un ingresso omaggio tra gli scivoli, le onde e gli spruzzi d’acqua del più grande parco acquatico-tematico del Sud Italia, giunto ormai alla sua trentesima stagione.

PARTNERSHIP CHE CONSOLIDA ANTICA AMICIZIA TRA LE DUE REALTÀ

La partnership, che traduce e rilancia stima ed amicizia tra le due importanti e storiche esperienze familiari ed aziendali è stata suggellata nelle scorse settimane con l’apprezzatissimo show cooking per gli ospiti di Odissea 2000 dell’Agrichef Enzo con Laura Barbieri in omaggio al nuovo ristorante Olimpo.