Anas Catanzaro: firmato protocollo per la sicurezza nei lavori della trasversale delle Serre

Il Prefetto Castrese De Rosa, il Commissario Straordinario Francesco Caporaso, il Dirigente dell’Ispettorato del Lavoro di Catanzaro Crotone Annarita Carnuccio, il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Provinciale di Catanzaro Gen. Antonio Battistini , hanno stipulato – alla presenza dei rappresentanti per le Organizzazioni Sindacali, per la FILLEA CGIL Emanuele Scalzo e Simone Celebre, per la FILCA CISL Ernesto Lombardo e per la FENEAL UIL Vittorio Vattini – il Protocollo di Intesa atto al coordinamento delle attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e relativo ai cantieri dove sono in corso agli interventi di completamento dei lotti ‘Bretella per Petrizzi’ e ‘Gagliato Soverato’ ricadenti nella provincia di Catanzaro -.