Anas comunica la riapertura della Ss177 “Silana di Rossano” a Longobucco

Anas, società Gruppo FS Italiane, ha riaperto la strada statale 177 ‘Silana di Rossano’ nel tratto compreso tra il km 18,200 ed il km 38,850, interessato da una frana nel territorio comunale di Longobucco, in provincia di Cosenza.

Gli interventi, per un importo complessivo di investimento di circa 1 milione e 700 mila euro, che hanno interesseranno più punti della statale 177, hanno riguardato nel dettaglio, il ripristino del corpo stradale attraverso la realizzazione di una paratia di pali e micropali con successivi lavori di sistemazione della scarpata, installazione di barriere di sicurezza e la realizzazione di nuova pavimentazione.

Nei prossimi giorni sarà completata la segnaletica orizzontale.

