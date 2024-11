All’università Magna Graecia avvio del corso di laurea infermieristica e presentazione del progetto multicentrico nazionale “Top”

Il Corso di laurea in Infermieristica dell’Università Magna Graecia ha preso il via con la nuova programmazione per l’anno accademico 2024/2025.

Durante la giornata di benvenuto è stata evidenziata la crescente complessità dei bisogni assistenziali, come conseguenza del progressivo invecchiamento della popolazione, e la necessità di puntare ad una formazione universitaria di eccellenza per i futuri infermieri considerati, secondo razionali scientifici atti a garantire interventi assistenziali efficaci ed efficienti, essenziali per la promozione del benessere della persona e della collettività.

Per tutelare il diritto alla salute, il Corso di studio in Infermieristica, grazie al lavoro svolto dalla presidente del corso, professoressa Patrizia Doldo, e dal prof. Silvio Simeone, coordinatore universitario dell’attività professionalizzante, è stato ammesso al progetto multicentrico nazionale “TOP, Tutorato Orientamento Professioni Sanitarie” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

L’ateneo di Catanzaro rientra in una strategia di insieme, interclasse, interuniversitaria ed interregionale, che vuole rispondere in maniera chiara e concreta ai bisogni emergenti.

Il progetto è finalizzato a favorire l’avvicinamento delle nuove generazioni ad una professione di vitale importanza per la tutela della salute dei cittadini e per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale e a contrastare l’abbandono del percorso di studio da parte degli studenti iscritti.

Nell’ambito della giornata di benvenuto alle oltre 500 matricole, il rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, ha sottolineato l’importanza del materiale informativo e divulgativo fornito dai responsabili del corso auspicando che, attraverso le azioni specifiche intraprese dall’Umg, possa essere contenuto anche il tasso di abbandono che caratterizza questi percorsi formativi a livello nazionale.

Il Corso di laurea in Infermieristica dell’Umg ha notevolmente ridotto, attraverso specifiche strategie tutoriali e con l’ausilio di sessioni di simulazione, il numero di studenti fuori corso, garantendo standard formativi di qualità.

L’Università Magna Graecia si impegna a promuovere l’avvicinamento dei giovani al percorso di studio e, dai numeri registrati anche quest’anno, il Corso di laurea in Infermieristica ha confermato, in controtendenza nazionale, la sua spiccata attrattività.