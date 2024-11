Convegno nazionale sul Partito d’Azione all’Unical, organizzato dall’ICSAIC ad 80 anni dal primo congresso del partito celebrato a Cosenza nel 1944

Appuntamento il 14 novembre all’University Club

Il 14 novembre si terrà un convegno nazionale sul Partito d’Azione all’University Club, organizzato dall’ICSAIC. Questo evento celebra l’ottantesimo anniversario del primo congresso del partito, che si tenne a Cosenza nel 1944.

Nota integrale

In occasione dell’ottantesimo anniversario del primo congresso nazionale

del Partito d’Azione, che si tenne a Cosenza dal 4 al 7 agosto del 1944,

l’ICSAIC, Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e

dell’Italia Contemporanea, ha inteso organizzare per il 14 novembre

prossimo all’Università della Calabria, un convegno nazionale di storia

al quale partecipano i maggiori studiosi dell’azionismo: Il Partito

d’Azione nell’Italia liberata. Dal Congresso di Cosenza allo

scioglimento (1944-1947).

Apriranno i lavori, che si terranno presso la sala dell’University Club,

i saluti di Ercole Giap Parini, direttore del Dipartimento Dispes, di

Raffaele Perrelli, direttore del dipartimento Disu, dell’Unical, e

quelli di Franz Caruso, sindaco di Cosenza. Seguirà l’introduzione di

Paolo Palma, presidente dell’ICSAIC che ha promosso e organizzato il

convegno. Subito dopo, inizierà la sessione mattutina presieduta da

Vittorio Cappelli, direttore scientifico dell’ICSAIC. Previsti gli

interventi, alcuni da remoto e alcuni in presenza, di Giovanni De Luna

(Azionismo e storia d’Italia), Fulvio Mazza (Nino Woditzka e il

Congresso di Cosenza), Luciano Canfora (Silvio Trentin e Concetto

Marchesi. Dialogo a sinistra), e Katia Massara (Rosina Burich,

antifascista).

Pausa pranzo e ripresa dei lavori nel pomeriggio con la sessione

presieduta da Francesco Spingola, vice presidente ICSAIC. In scaletta

sono previsti gli interventi di Santi Fedele (Guido Dorso e il Partito

d’Azione), Pino Ippolito Armino (Antonio Armino e la questione sindacale

al Congresso del Pd’A), Lorenzo Coscarella (Il Partito d’Azione nella

provincia di Cosenza), Mattia Gambilonghi (Il rapporto tra gli azionisti

e la Cgil), e Giancarlo Tartaglia (Michele Cifarelli e il gruppo

azionista pugliese).

Per l’occasione, sarà allestita una mostra di giornali d’epoca che

trattano del congresso cosentino, provenienti dall’archivio di Antonio

Armino, calabrese di Palmi e stretto collaboratore del napoletano

Pasquale Schiano, il quale fu uno dei principali dirigenti

dell’azionismo calabrese. La donazione è stata generosamente concessa

all’Istituto Calabrese di Storia dell’Antifascismo e dell’Italia

Contemporanea dallo storico Pino Ippolito Armino, nipote dell’azionista

Antonio.

Il congresso, come spiegano i dirigenti ICSAIC, fu un evento politico

per la Calabria e per l’Italia, ancora poco conosciuto se non dagli

addetti ai lavori che si occupano di ricerca storica. Dal 4 al 7 agosto

del 1944, infatti, si tenne nella Cosenza già liberata dal fascismo il

primo congresso nazionale del Partito d’Azione, la formazione politica

antifascista d’ispirazione liberalsocialista che svolse un ruolo

politico-culturale molto importante nel breve arco della sua esistenza,

dalla fine del 1942 all’autunno del 1947. Al congresso di Cosenza

parteciparono circa 200 delegati provenienti dalle regioni del centrosud

già liberate dall’esercito angloamericano. Vi prevalse la linea

socialista, guidata da Emilio Lussu, su quella liberale sostenuta da Ugo

La Malfa. La scelta della città calabrese come sede del congresso dipese

dal fatto che il Partito d’Azione vi aveva un notevole seguito popolare.

Guidato dal triestino Nino Woditzka, confinato dal regime fascista a

Cosenza dopo esser stato a Ponza e Ventotene, il partito aveva molte

migliaia di iscritti in città e provincia, e tanti altri anche nel

Catanzarese e nel Reggino. Del carattere di massa del Partito d’Azione

in Calabria rimaneva traccia due anni dopo, nel 1946, in occasione delle

elezioni dell’Assemblea Costituente, quando a fronte del modestissimo

risultato nazionale, che ne annunciava il declino e la scomparsa (1,4%),

gli azionisti ottennero a Cosenza città il 3,2%; e nelle elezioni

amministrative dello stesso anno ottennero in Calabria tre maggioranze

consiliari e 70 consiglieri comunali.

