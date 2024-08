Appennino Bike Tour, dal 3 al 10 agosto inaugura la segnaletica in Calabria e Sicilia

E’ ripartito sabato scorso, 3 agosto, da Orsomarso, in provincia di Cosenza, il tour nazionale inaugurale della segnaletica di Appennino Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino, la più grande direttrice di mobilità sostenibile del Paese.

Per la prima volta lungo tutto il percorso di 3.100 km, che unisce la Liguria alla Sicilia, sono stati installati, in modo unitario su 14 regioni e 300 comuni, 1584 segnali urbani ed extraurbani di indicazione turistica. Il simbolo della bicicletta con sfondo blu e la scritta Appennino Bike Tour permetterà ai cicloturisti di pedalare con semplicità.

Le inaugurazioni continueranno fino al 10 agosto con eventi nei Comuni calabresi di Sant’Agata Di Esaro

(03/08) San Benedetto Ullano (04/08), Aprigliano (04/08), Taverna (05/08), Amaroni (05/08), Fabrizia

(06/08), Santa Cristina D’Aspromonte (06/08), Scilla (07/08); e nei Comuni siciliani di Monforte San

Giorgio (07/08), Antillo (08/08), Montalbano Elicona (08/08), Bronte (09/08), Capizzi (09/08), Petralia

Sottana (10/08) per concludersi ad Alia (10/08).

Il 6 e 7 agosto si terranno inoltre due appuntamenti con visita guidata: il 6 agosto in Calabria, alle 14, allo

Stabilimento di Imbottigliamento Acqua Mangiatorella, situato all’interno delle Serre Calabre, in occasione dei 120 anni, dove verrà consegnato il progetto di fattibilità relativo all’installazione della Segnaletica Appennino Bike Tour, del quale Mangiatorella è stato tra i sostenitori nella fase di realizzazione; e poi il 7 agosto in Sicilia, alle 14, visita all’Azienda Agricola Vigneti Verzera, tra l’antico borgo di Gesso e le Isole Eolie.

Scarica il programma on-line su https://appenninobiketour.com/inaugurazionesegnaletica/

Gli appuntamenti inugurali hanno il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; e della Associazioni nazionali Anci, Amodo – Alleanza Mobilità Sostenibile. Federparchi, Federazione Ciclistica Italiana, Borghi più Belli d’Italia e Unpli – Unione Nazionale delle Pro-loco Italiane.

Comune Capofila Gaggio Montano in provincia di Bologna. Gli appuntamenti inaugurali sono sostenuti inoltre da

Technogeo Studio e Naturalmente Appennino.

Nel corso degli eventi inaugurali proseguirà, inoltre, la presentazione del Passport della Cicvlovia e la consegna del timbro al Sindaco di ogni tappa.

La rete di timbro sarà inoltre ampliata con tutti gli operatori bike friendly presenti nel raggio di 15 km dal percoso; è possibile partecipare compilando il modulo online di richiesta timbro su https://appenninobiketour.com/strutture-bike-friendly/