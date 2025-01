Arrivano 4 Pos al comune di Taurianova, così sarà più veloce pagare

Dopo Polis, ecco Smart Pos: continua il processo di ammodernamento dei servizi comunali, ancora una volta sul versante dei pagamenti che i cittadini debbono all’Ente.

Messi a frutto i successi determinati dall’accordo con Poste Italiane, che consente agli utenti di ottenere dagli sportelli dell’ufficio di via Solferino la stessa speditezza e trasparenza che è propria degli uffici comunali nel momento del disbrigo di pratiche amministrative, ora al Comune sono arrivati 4 dispositivi per il pagamento elettronico (Pos) con cui i cittadini potranno effettuare le operazioni di pagamento richieste senza l’utilizzo del contante, come in qualche caso era richiesto prima.

In Italia si sta assistendo ad una corsa da parte dei Comuni a garantirsi questo tipo di servizio, che migliora la tracciabilità degli incassi comunali e riduce l’utilizzo della cassa materiale, con quel che ne consegue in termini di responsabilità degli addetti e di risparmio di tempo.

I Pos sono stati assegnati all’Area Amministrativa, di cui fa parte l’Ufficio anagrafe, all’Area Economico-Finanziaria che presiede all’ufficio tributi, e poi anche all’Area Tecnica e all’Area Vigilanza.

Contemporaneamente all’arrivo dell’apparecchiatura gli uffici comunali stanno provvedendo a tarare il sistema rispetto alla gamma dei servizi comunali che potranno essere pagati elettronicamente, e, allo stesso tempo, si sta mettendo a punto la rete delle piattaforme a cui la tecnologia fa riferimento in modo da consentire di agevolarsi del servizio PagoPA attraverso diverse modalità, quali Bancomat, PostePay, carte di credito e debito migliorando l’efficienza dei servizi locali.

Allargare la gamma dei servizi che possono essere erogati con pagamenti informatizzati, e delle piattaforme che il Comune riconosce, assicura non solo una trasparenza totale nella gestione dei flussi economici ma conferma anche l’impegno dell’assessorato alla Smart City e Transizione Digitale, guidato da Simona Monteleone, verso la digitalizzazione dei servizi amministrativi locali, permettendo di ridurre i tempi di attesa agli sportelli a vantaggio di tutta la comunità.

«Già oggi commenta l’assessore Monteleone non c’è un limite ai pagamenti che i cittadini possono effettuare, e crediamo che trovare il Comune come sempre alleato nella velocizzazione di tutte quelle operazione telematiche che ormai la società ipertecnologica ci richiede quotidianamente, significhi aver ottenuto un’altra grande modernizzazione della città.

Dopo il recente restyling del sito istituzionale, secondo le indicazioni del Dipartimento nazionale, e gli investimenti fatti grazie ai fondi del Pnrr possiamo dire che Taurianova vive una dimensione pienamente digitale che avvantaggia i cittadini e migliora i loro standard di vivibilità».

«Il miglioramento che Taurianova ha conosciuto in questi anni dichiara il sindaco Roy Biasi ha fatto conoscere ai cittadini l’occasione di interfacciarsi in tempo reale con il Comune tramite le nostre app, evitando code negli uffici e aiutandoci a rispondere per tempo alle varie segnalazioni arrivate.

Ora quest’altro servizio, sempre nell’ottica della velocizzazione dei tempi e della trasparenza, ci fa dire come Taurianova sia definitivamente protagonista, certamente tra i primi centri nella Piana di Gioia Tauro, di quella rivoluzione tecnologica che abitua sempre più cittadino ed ente ad una convinta e benefica dematerializzazione di ogni processo, coniugando efficienza e risparmio a tutto vantaggio della resa di ogni servizio».