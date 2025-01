Assemblea dei Soci ICOM Italia al MArRC per Calabria e Basilicata, un momento di confronto e pianificazione

Si terrà venerdì 24 gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso la Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’Assemblea dei Soci di ICOM Italia per Calabria e Basilicata.

L’evento è aperto non solo ai soci, ma anche a professionisti e operatori museali, studenti e collaboratori impegnati presso luoghi di cultura.

Questo appuntamento segna l’avvio di un ciclo di incontri programmati per il 2025, un progetto che si propone di coinvolgere in modo attivo tutti gli attori del territorio interregionale. L’iniziativa si pone in continuità con i focus group avviati nel corso dello scorso anno, consolidando un percorso di confronto e dialogo sui temi legati alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio museale, con particolare attenzione al Sistema Museale Nazionale e alle specificità delle realtà locali di Calabria e Basilicata.

L’evento, organizzato dal Coordinatore Anna Cipparrone insieme ai Consiglieri Lucia Lojacono, Claudia Ventura, Maria Cerzoso, Fiorella Fiore, Tiziana Battafarano e Luigi Zotta, rappresenta un’opportunità preziosa per fare il punto sui risultati ottenuti nel 2024, analizzare le sfide affrontate e discutere le criticità incontrate. Durante l’Assemblea si rifletterà sul percorso realizzato fino ad ora e si formuleranno proposte per il 2025, incoraggiando i partecipanti a condividere idee e visioni per il futuro della comunità museale.

Questo appuntamento, che si annuncia come un importante momento di scambio e crescita, mira a promuovere la partecipazione attiva e il confronto costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. La presenza numerosa di soci e non soci è considerata fondamentale per il successo e lo sviluppo della comunità museale di Calabria e Basilicata.