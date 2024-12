Attivato a Crotone il servizio ristorazione per gli studenti del Corso di Laurea interateneo in Medicina e Chirurgia TD

Gli studenti del Corso di Laurea interateneo in Medicina e Chirurgia TD potranno usufruire del servizio mensa grazie all’attivazione del circuito ristorazione a Crotone.

Fondazione Università Magna Graecia ha pubblicato il bando con l’avviso di manifestazione d’interesse a cui hanno risposto positivamente alcuni ristoratori operanti nella città di Crotone che sono entrati, ufficialmente, nel circuito dell’ente che gestisce il diritto allo studio per l’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Gli studenti, per fruire del servizio ristorazione, dovranno presentarsi muniti di apposita tessera rilasciata da Fondazione Università Magna Graecia.

Il servizio rientra tra i benefici del diritto allo studio e, come tale, viene disciplinato, in coerenza con le previsioni del Bando per l’anno accademico 2024/2025.