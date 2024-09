Baker Hughes al porto di Corigliano Rossano, il gruppo di opposizione chiede convocazione consiglio comunale monotematico

Sulle questioni di importanza strategica per lo sviluppo e le prospettive future della Città e del territorio, come è tra le altre quella relativa al progetto di sviluppo del Porto ed il piano industriale avanzato dal Nuovo Pignone Baker Hughes, è imperativo che il Consiglio Comunale sia la principale sede di dibattito, di confronto e di rappresentanza e sintesi della volontà collettiva della comunità.

È quanto ribadisce il Gruppo Consiliare di Opposizione che ha richiesto al Presidente dell’Assise Civica Rosellina Madeo la convocazione urgente di un consiglio comunale monotematico sul punto.

La convocazione di un’assise ad hoc sottolineano i consiglieri comunali Pasqualina Straface, Marisa Caravetta, Giancarlo Bosco, Piero Lucisano, Guglielmo Caputo, Daniela Romano, Giuseppe Turano, Elena Olivieri e Demetrio Caputo si rende necessaria in considerazione dell’importante dibattito in corso nell’opinione pubblica cittadina, territoriale e regionale ed alla luce delle evoluzioni emerse in tutte le recenti occasioni di confronto in sedi istituzionali.