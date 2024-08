Balneari, Roberto Incoronato applaude la Scelta del presidente Occhiuto

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha recentemente preso posizione su un tema cruciale per l’economia e il turismo della regione: la gestione delle concessioni demaniali marittime.

In un contesto nazionale e comunitario dove il tema delle concessioni balneari è fonte di dibattito e spesso di controversie, Occhiuto ha dichiarato in modo netto che, per quanto riguarda la Calabria, non esiste alcuna scarsità di concessioni.

Questa affermazione è basata su un’analisi dettagliata della costa calabrese, che si estende per oltre 800 km.

L’assenza di scarsità di concessioni, come rilevato dalla giunta regionale, è di fondamentale importanza perché, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 della Legge Bolkestein, in mancanza di scarsità delle risorse, non è necessario mettere le concessioni a bando.

Questo punto è cruciale per la tutela degli attuali concessionari, che rischiano di vedere i loro diritti messi in discussione dalle normative europee, spesso percepite come penalizzanti.

A sostenere la posizione del Presidente Occhiuto è il Dott. Roberto Incoronato, Presidente regionale di Assodemaniali Italia e Vice Presidente Nazionale al Turismo della Fenailp.

Incoronato sottolinea l’importanza di una gestione equilibrata e non partigiana della questione, che possa garantire serenità agli imprenditori del settore turistico balneare.

Questi operatori, infatti, sono fondamentali per il mantenimento e l’incremento del turismo nella regione.

Il Presidente Occhiuto è stato recentemente elogiato anche per le sue iniziative volte a potenziare il traffico aereo verso la Calabria, incrementando notevolmente il numero di presenze turistiche.

Grazie agli sforzi nell’aumentare i voli charter verso gli aeroporti calabresi, la regione ha registrato oltre un milione di presenze aggiuntive, dimostrando una crescita costante del settore turistico.

Incoronato sottolinea come il turismo sia una delle principali risorse economiche della Calabria, e come tale debba essere sostenuto con servizi adeguati per mantenere e migliorare gli standard richiesti dall’Unione Europea.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) offre un’opportunità unica per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture turistiche e alberghiere. Tuttavia, è fondamentale che i fondi vengano utilizzati in modo efficace e non sprecati, per garantire che la Calabria continui a crescere come destinazione turistica di qualità.

Il Presidente Incoronato conclude il suo intervento sottolineando l’importanza di sfruttare al meglio le risorse disponibili, per garantire un futuro prospero al settore turistico della Calabria e, di conseguenza, all’intera regione.

La sinergia tra amministrazione regionale e operatori del settore è, quindi, cruciale per il successo delle politiche turistiche e per la tutela degli interessi degli imprenditori locali.