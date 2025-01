Bando servizio civile, il CSV Cosenza mette a disposizione 534 posti

C’è tempo fino al 18 febbraio per partecipare al bando per operatori volontari di servizio civile pubblicato dal Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile universale.

Il CSV Cosenza mette a disposizione 534 posti in 147 sedi di accoglienza di 126 enti con il programma “Attivaneet 2025” e tramite il progetto “Luna” del programma “Galassie: energia a sistema” realizzato in co-programmazione con il CSV Basilicata.

Sono sette i progetti in cui saranno coinvolti gli aspiranti operatori volontari che riguardano gli ambiti disabilità, povertà, ambiente, giovani, sanità, protezione civile e anziani e che si svolgeranno in 58 comuni della provincia, e non solo.

Nel programma del CSV rientrano, quest’anno, undici Comuni in qualità di enti di accoglienza: Alessandria Del Carretto, Lattarico, Montegiordano, Terranova da Sibari, Torano Castello, San Benedetto Ullano, Fuscaldo, Belsito, Sant’Agata d’Esaro, Celico e Cerzeto.

Per partecipare al bando è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani o possedere un regolare permesso di soggiorno, non aver riportato condanne penali.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro. Il servizio ha una durata di 12 mesi.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) https://domandaonline.serviziocivile.it/ raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID.

Gli uffici del CSV Cosenza sono a disposizione per sostenere i ragazzi e le ragazze nella compilazione delle domande nelle sedi di Cosenza (viale Mancini 77/F), Castrovillari (Canal Greco, via Enrico Berlinguer) e Fuscaldo Marina (delegazione municipale) secondo gli orari indicati sul sito www.csvcosenza.it. Sullo stesso sito è possibile trovare, nella sezione dedicata al servizio civile, le schede di sintesi dei progetti.

Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 0984.464674 oppure si può scrivere un’e-mail a scu@csvcosenza.it.