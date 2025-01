Basta aggressioni alle forze dell’ordine, a Corigliano Rossano un evento a sostegno organizzato da FDI

L’aumento delle aggressioni contro le forze dell’ordine, sempre più esposte a violenze durante lo svolgimento del loro lavoro, ha sollevato la necessità di adottare misure concrete per tutelare chi opera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un rafforzamento della normativa, il 2 febbraio 2025, dalle 18:00 alle 21:00, si terrà in Piazza Bernardino Le Fosse a Rossano l’iniziativa “Basta aggressioni contro le Forze dell’Ordine”, organizzata dal partito Fratelli d’Italia.

L’evento mira a raccogliere firme a sostegno di misure legislative in grado di garantire maggiore protezione e sicurezza agli operatori delle forze dell’ordine. Tra i principali obiettivi:

Inasprire le pene per reati quali resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale;

Introdurre il reato di rivolta in carcere;

Fornire maggiore tutela legale agli agenti;

Potenziare gli strumenti di difesa a loro disposizione.

La manifestazione vedrà la partecipazione del Senatore Ernesto Rapani, componente della Commissione Giustizia del Senato, che interverrà per spiegare le proposte già avanzate in Parlamento e discutere i prossimi passi per affrontare il problema.

«Gli uomini e le donne in divisa meritano il massimo rispetto e protezione. Non possiamo accettare che chi difende la nostra sicurezza venga lasciato solo di fronte a crescenti minacce», ha dichiarato il Senatore Rapani.

L’iniziativa non sarà solo un momento di riflessione, ma anche un’occasione per agire concretamente. I cittadini potranno sottoscrivere la petizione per sostenere le proposte legislative che puntano a rafforzare la sicurezza e le tutele per le forze dell’ordine.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della campagna: www.iostoconleforcedellordine.it.

Rossano si prepara così a ospitare un evento di grande rilievo civico e politico, volto a sensibilizzare la società e le istituzioni su una questione che tocca da vicino il cuore del sistema di sicurezza nazionale.