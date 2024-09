Bova Marina, tornano le giornate europee del Patrimonio

Sabato 28 e domenica 29 settembre, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heri-tage Days), promosse dal Consiglio d’Europa e coordinate in Italia dal MiC (Ministero della Cultura), presso il Museo e Parco archeologico di Bova Marina (Contrada San Pasquale) sono previste attività straordinarie per promuovere l’interscambio culturale e l’interazione fra le diverse anime del grande mosaico europeo.

Nel dettaglio: sabato 28 settembre, dalle 8:30 alle 19:30, il personale del Museo offrirà visite guidate che, dal Neolitico e passando dalla civiltà greca e da quella romana, condurranno tutti i visitatori sino al VI seco-lo d.C. per ammirare le splendide vestigia della Sinagoga, la seconda più antica del mondo occidentale do-po quella di Ostia Antica. Lo splendido mosaico pavimentale parla di integrazione e inclusione, di sincreti-smo culturale e di dialogo fra civiltà. Tutto compreso nei cinque euro del costo del biglietto (per agevola-zioni e riduzioni consultare il sito del Ministero). Non è richiesta prenotazione.

Domenica 29, dalle 8:30 alle 18, le visite guidate, un appuntamento per i più piccoli: dalle 16:30 alle 17:30, previa prenotazione obbligatoria al numero 3346561714 o tramite mail, all’indirizzo drm-cal.archeoderi@cultura.gov.it, si terrà un laboratorio gratuito di simulazione di scavo archeologico e ripro-duzione di reperti in ceramica, rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Una palettina (unico strumento richiesto a tutti i partecipanti), sarà la chiave di avviamento della Macchina del Tempo per navigare fra le onde della Storia. Appuntamento dunque al parco archeologico di Bova Marina