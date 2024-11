Calabria, Catanzaro – Secure Talks a Villa Chorisia: quote di Regione Calabria e Fortinet sulla cybersecurity

E’ in corso oggi a Catanzaro, Villa Chorisia, l’appuntamento con i Secure Talks di Fortinet organizzato con il patrocinio della Regione Calabria.

A seguire due quote di Filippo Pietropaolo (Regione Calabria) e Massimo Palermo (Fortinet) sull’evento e sul tema della cybersecurity:

“Regione Calabria è molto attenta al tema della trasformazione digitale, supportando i comuni nel raggiungimento di questo obiettivo. La digitalizzazione consente, infatti, di affrontare efficacemente le sfide di una società in costante trasformazione e di rispondere in modo efficace alle richieste di una cittadinanza sempre più orientata al futuro. Tutto questo, però, non sarebbe possibile senza la cybersecurity e un’adeguata formazione in questo ambito e, proprio per questo motivo, patrociniamo volentieri iniziative come i Secure Talks di Fortinet. Avere a disposizione il punto di vista privilegiato di chi opera quotidianamente nella cybersecurity è fondamentale per mantenere il passo dell’evoluzione digitale, garantendo che essa possa avvenire al riparo dagli attacchi dei cybercriminali”, ha affermato Filippo Pietropaolo, Vice Presidente, Regione Calabria

“Il recente aggiornamento al Rapporto Clusit, dedicato a Italia e PA, ha messo in luce che gli attacchi condotti dalla criminalità organizzata verso l’Italia sono in aumento più che nel resto del mondo. I dati del fenomeno sono particolarmente impressionanti: nell’ultimo quinquennio gli attacchi significativi registrati nel nostro Paese sono complessivamente decuplicati, passando dai meno di quaranta nel 2019 agli oltre trecento del 2023; di questi, quelli specificamente rivolti alla Pubblica Amministrazione sono aumentati di circa sei volte, passando dai meno di dieci del 2019 ai quasi sessanta del 2023. L’Italia sembra, in poche parole, essere diventata uno degli obiettivi preferiti dal cybercrime internazionale. Inoltre un recente Report di Fortinet conferma una crescente connessione tra le violazioni della sicurezza informatica e la carenza di competenze che crea rischi addizionali. Va considerato, anche l’aspetto normativo, che costituisce sicuramente una opportunità per ripensare la postura di sicurezza; le varie norme e regolamenti entrate in vigore nel 2024 impongono infatti alle organizzazioni una maggiore attenzione alla protezione delle proprie infrastrutture digitali e dei dati, particolarmente importante in vista del nuovo anno. Una situazione allarmante che è necessario affrontare con metodo e facendo sistema; è infatti importante che le entità pubbliche o private potenzialmente oggetto di attacco non affrontino da sole questa sfida determinante per il loro futuro, ma che abbiano accesso a strumenti, informazioni e formazione erogate da partner affidabili. L’appuntamento di oggi con i Secure Talks a Villa Chorisia, che Fortinet ha organizzato con il patrocinio della Regione Calabria, ha proprio lo scopo di fare chiarezza sulle normative e sui possibili approcci attraverso un confronto tra i principali attori del settore e una condivisione delle best practice. Per mitigare efficacemente il rischio e affrontare le complesse minacce odierne, le organizzazioni dovrebbero adottare un approccio multidimensionale e dinamico alla sicurezza informatica che combini formazione, consapevolezza e tecnologia. Oltre agli ausili tecnologici a disposizione, il miglior modo per combattere il cybercrime restano infatti il costante dialogo, la collaborazione e la condivisione delle informazioni e noi siamo a disposizione per portare il nostro contributo in termini di esperienze ed impegno”, ha dichiarato Massimo Palermo, VP & Country Manager Italia & Malta di Fortinet