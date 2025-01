Caloveto chiude un 2024 di importanti risultati e nuovo progetti messo in campo

Un grande raduno dei calovetesi sparsi per l’Italia e per il mondo da tenersi a Firenze.

È con questo progetto, che ambisce a consolidare il legame con quanti hanno lasciato la propria terra senza mai dimenticare le proprie radici e la propria identità, che si è chiuso un 2024 ricco di iniziative, risultati e nuovi obiettivi e prospettive per il 2025.

Ad esprimere soddisfazione per quanto consolidato nel corso dei 12 mesi appena trascorsi e rimesso in progetto per questo terzo mandato è il sindaco Umberto Mazza che ringraziando tutta la squadra amministrativa e l’intera macchina comunale per lo straordinario lavoro sinergico portato avanti, sottolinea l’importanza socio-culturale per Caloveto e per le sue ambizioni di riposizionamento anche turistico-esperienziale, dell’evento che si sta costruendo dal basso per il prossimo mese di giugno nella Capitale del Rinascimento.

I dettagli dell’incontro in Toscana sono già stati illustrati nel corso di una partecipata iniziativa pubblica, svoltasi nei giorni scorsi.

Il progetto sta riscuotendo grande entusiasmo all’interno della comunità, sia quella residente in loco che quella emigrata.

Il percorso che si continua a preferire spiega il Primo Cittadino resta quello della collaborazione tra attori sociali, istituzioni, Scuola e Chiesa per garantire opportunità per le nuove generazioni.

Contro le emergenze del dissesto idrogeologico e della carenza idrica che quest’anno ha anticipato i tempi ed ha raggiunto i minimi storici, abbiamo risposto con tenacia e determinazione.

Mezzo milione di euro per via Rimembranze e via Trecroci; la messa in sicurezza su Via S.Antonio grazie ad un finanziamento regionale ad hoc di 100 mila euro; l’approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo, per 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza della strada Calano-Ferulia, danneggiata dall’alluvione del 2022; la ri-qualificazione del cimitero e l’installazione di 18 punti luce con fotovoltaico nelle contrade per aumentare l’illuminazione pubblica.

E poi ancora fondi nell’ambito del Fondo Investimenti stradali nei piccoli Comuni per la messa in sicurezza dell’arteria che attraversa la vasta area agricola delle località Ferrante e Ferrari, unisce contrada Fiumarella con la strada provinciale S.P.n.251 Caloveto-Bocchigliero all’altezza della località Cariti.

Sono, queste, le principali risorse extra bilancio che intercettate e messa a terra in questo 2024 si vanno ad aggiungere agli oltre 6,8 milioni di finanziamenti ottenuti nei primi due mandati dal 2014 al 2024.

Riconoscendo nello sport continua il Sindaco l’indispensabile funzione di collante per favorire aggregazione e inclusione sociale, abbiamo deciso di sostenere la Nuova Caloveto con piccoli interventi di ristrutturazione del campo sportivo e garantendo ai soci anche per quest’anno un minimo contributo pubblico, in modo da consentire loro di affrontare con serenità il campionato di terza categoria.

È in fase di conclusione la progettazione di un nuovo e moderno impianto sportivo in località Dema, dove sono già presenti dei campetti di calcio a 5.

Il 2024 aggiunge il Primo Cittadino ricordando che per il terzo anno consecutivo Caloveto si conferma Comune Riciclone è stato anche l’anno dell’introduzione del servizio civile che oltre a rappresentare un’opportunità di crescita formativa e professionale per i giovani volontari a cui è destinato, può essere utile per i piccoli enti locali a rifunzionalizzare parte del patrimonio immobiliare in disuso e offrire supporto e competenze per il buon funzionamento della macchina comunale che soffre la carenza di personale.