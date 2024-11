Cardeto: un pomeriggio dedicato alla prevenzione

Cardeto si prepara ad un importante appuntamento dedicato alla salute e al benessere.

Venerdì 29 novembre, a partire dalle ore 17:00, presso Palazzo Margiotta, si terrà il convegno “Diamoci una mano. La prevenzione non ha età: meglio prevenire che provvedere”.

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Daniela Arfuso, affronterà un tema di grande attualità: l’importanza della prevenzione in tutte le fasi della vita. Numerosi esperti del settore, tra cui i dottori Francesca Frosina, Pierluigi Falco e Fortunata Raffa, interverranno per illustrare le ultime novità e le migliori pratiche in materia.

A moderare i lavori sarà Valentina Vita, mentre l’avvocato messinese Silvana Paratore, esperta di politiche sociali, sarà la madrina dell’evento.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti i cittadini interessati a approfondire un tema così cruciale per la qualità della vita.