Caulonia (RC): il prof. Giuseppe Nisticò, ex presidente Regione Calabria, scrive al sindaco Cagliuso pro Armando Verdiglione

Ha scelto di scrivere una “Lettera aperta” su un quotidiano web l’ex presidente della Regione Calabria prof. Giuseppe Nisticò per suggerire al sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, di conferire un riconoscimento al filosofo Armando Verdiglione, suo illustre concittadino, in occasione dell’ottantesimo compleanno che ricorre l’imminente sabato 30 novembre 2024. Stessa richiesta era già stata avanzata lo scorso ottobre dall’Università delle Generazioni, senza però ottenere utili riscontri. Ascolterà il sindaco Cagliuso l’affettuoso suggerimento dell’eminente farmacologo e scienziato calabrese, Giuseppe Nisticò, che è stato anche docente e rettore universitario, Senatore della Repubblica, Sottosegretario di Stato e Deputato europeo, nonché fondatore dell’importante Istituto “Renato Dulbecco”, Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana, ottenendo pure tante altre onorificenze anche estere?…

Il carismatico prof. Armando Verdiglione è nato a Caulonia e, subito dopo essersi laureato in lettere a Messina, è emigrato a Milano dove ha posto base per la sua espansione intellettuale e psicanalitica nei Paesi più importanti del mondo, come Stati Uniti, Francia, Giappone, Brasile, India, Egitto ecc. dove gode di alto prestigio scientifico. Ha pubblicato oltre cento libri, migliaia di saggi ed articoli. Inoltre è stato un illuminato mecenate ed organizzatore culturale, offrendo una tribuna planetaria a scienziati, artisti, scrittori, intellettuali sconosciuti o di livello internazionale. E’ stato vicino ed ha aiutato artisti e intellettuali dissidenti e perseguitati e li ha fatti conoscere al grande pubblico. Ha inventato la “Cifrematica” come scienza della vita e fondato ben due Università ed una casa editrice, Spiragli, il cui catalogo è ormai universalmente apprezzato.

In pratica, Armando Verdiglione è uno dei calabresi più illustri tra 20° e 21° secolo ed uno degli italiani più conosciuti ed apprezzati al mondo. Ma sembra che la Calabria non se ne sia accorta. << L’occasione del suo 80° compleanno può essere assai preziosa ed imperdibile – esorta Domenico Lanciano dell’Università delle Generazioni – per dare un segno di apprezzamento per un calabrese che, interpretando pure i valori del nostro popolo fin dalla Prima Italia e della Magna Grecia, tanto ha significato e tanto significherà nella cultura globale contemporanea e futura. Farebbe bene il Comune di Caulonia ad istituire un Centro Studi Armando Verdiglione pure per assumere un importante ruolo internazionale che avrà utili ripercussioni sul turismo e sulla caratura socio-culturale di tutta l’interzona dove sono nati Tommaso Campanella ed altre fondamentali genialità >>.