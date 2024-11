“Cirella tra storia ed enogastronomia”: al Museo DAC di Diamante la presentazione del Panettone Artigianale al Chiarello

Sabato 30 novembre, alle ore 18:00, il Museo DAC di Diamante (CS) ospiterà l’evento “Cirella tra storia ed enogastronomia”, durante il quale sarà presentato il Panettone Artigianale al Chiarello, una creazione esclusiva del maestro pasticcere Giovanni Imbelloni.

Questo dolce unico, realizzato con melassa di fichi, uvetta italiana e moscato passito Chiarello, celebra l’eccellenza enogastronomica calabrese, unendo tradizione e innovazione. Il risultato è un capolavoro natalizio, ideale per regali raffinati e per impreziosire le festività con sapori autentici.

L’incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Gallelli, sarà arricchito dagli interventi del sindaco di Diamante, Achille Ordine; del presidente dell’Associazione Culturale Cerillae, Alessia Ricioppo; dell’assessore al Turismo del Comune di Diamante, Francesco Bartalotta; del presidente onorario dell’Associazione Cerillae, Francesco Errico; della sommelier e degustatrice AIS Calabria, Pasqualina Postorivo; e del maestro pasticciere Giovanni Imbelloni. A concludere l’evento sarà Fulvia Michela Caligiuri, Commissario Straordinario ARSAC.

Durante la serata si approfondirà la storia del vino Chiarello, celebre già nelle corti italiane rinascimentali e apprezzato dalla corte pontificia. Grazie a manifestazioni come “Calici sotto le Stelle”, promosse dall’Associazione Culturale Cerillae, questo vino simbolo del territorio è tornato al centro dell’attenzione, rinnovando il legame tra tradizione e innovazione.

“Cirella tra storia ed enogastronomia” sarà un’occasione unica per riscoprire i sapori autentici e la ricchezza culturale di Cirella, tra racconti, degustazioni e il profumo di una tradizione che vive ancora oggi nel presente.