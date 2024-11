Complimenti della Mannarino all’equipe cardiologica di Paola: un’eccellenza in Calabria

Il consigliere regionale, Sabrina Mannarino (FDL) commenta l’ottimo risultato ottenuto dall’equipe cardiologica dello Spoke Paola-Cetraro: <<Ritengo sia importante dare rilievo all’ulteriore successo conseguito dal reparto di Cardiologia- unità coronarica, guidato dal primario Maria Teresa Manes, che ha effettuato per la prima volta nell’Asp di Cosenza una procedura di ablazione del nodo atrio ventricolare, un’operazione che rientra nell’approccio “Ablate and pace”.>>

Prosegue soddisfatta l’esponente di Fratelli d’Italia: <<Un lavoro impeccabile quello svolto dai medici, S. Cassano e E. Vanzillotta, e dal team di infermieri che li hanno affiancati; un’operazione che va a riconfermare la qualità dei servizi offerti dalla nostra sanità territoriale. Per l’operazione, infatti, è stata utilizzata una tecnologia all’avanguardia ed è la prima volta che accade da parte di un’unità afferente all’Asp di Cosenza; evidenziando come questo reparto, risulti innovativo per il suo approccio ai pazienti nel trattamento delle tachiaritmie e non solo.>>

Conclude Mannarino: <<La governance regionale rivolge il suo impegno nel potenziamento dei servizi sanitari per rispondere in maniera efficiente alle esigenze dei cittadini e contrastare il fenomeno dell’esodo sanitario che incombe ancora sulla nostra regione>