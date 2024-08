Concerti, nomadismo digitale e cultura locale, arriva a Monasterace Work From Italy – Il Festival dei Borghi Mediterranei

Dopo il grande successo de La Notte dei Bronzi, il 31 agosto e il 1 settembre arriva a Monasterace (RC) Work From Italy – Il Festival dei Borghi Mediterranei: evento del Digital Tourism Fest ideato, prodotto e realizzato da Search On Media Group e WMF nell’ambito del progetto +M.O.R.E (Monasterace Open Resource Experience).

In programma due giornate di cultura e divertimento con talk per esplorare le opportunità generate del nomadismo digitale per i borghi, ma anche tanta musica dal vivo con i concerti già annunciati di Bandabardò & Cisco, Mimmo Cavallaro, Santino Cardamone, il dj Skankaman e l’apertura del 1 settembre con l’Happy Hour dalle ore 19:00 con la diretta di Studio 54 Network che trasmetterà dai piedi del Castello Medioevale.

L’evento, cofinanziato al 51% da Search On Media Group e al 49% dai fondi del PNRR nell’ambito del progetto M.O.R.E. è ad accesso gratuito.

Il Borgo di Monasterace Superiore (RC) si prepara ad accogliere due giornate di cultura e divertimento con ospiti e artisti provenienti da tutta Italia.

I prossimi 31 agosto e 1 settembre si terrà infatti Work From Italy – Il Festival dei Borghi Mediterranei evento che racconta e promuove le unicità di territori e borghi italiani. Cofinanziato al 51% dalla stessa Search On Media Group e al 49% da fondi PNRR, l’evento rientra nel calendario del Digital Tourism Fest, iniziativa ideata, prodotta e organizzata da Search On Media Group e WMF – We Make Future e messa a disposizione di Monasterace nell’ambito del progetto M.O.R.E. (Monasterace Open Resource Experience).

“Attivarsi per i territori, e per questo territorio in particolare, è per noi un istinto naturale che da anni concretizziamo con diverse progettualità” spiega Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group “Oltre a essere la nostra terra, è anche un territorio denso di potenzialità e ricchezze di ogni tipo: culturale, umano, artistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico e tanto altro.

L’obiettivo che come Search On ci poniamo nel realizzare questo parterre di eventi, costruiti insieme alla comunità e per la comunità, è esattamente far emergere queste unicità e al contempo offrire gli strumenti più adatti per promuoverle non solo a livello nazionale ma internazionale” e prosegue “Con questo evento vogliamo offrire un palcoscenico a queste ricchezze e uno spazio di confronto per innescare collaborazioni e sinergie sull’intero territorio nazionale, utili allo sviluppo collettivo di territori e comunità” conclude ”Ci teniamo inoltre a ringraziare la Comunità che sta rispondendo con entusiasmo a queste attività ed eventi proposti”

Già diversi gli ospiti svelati grazie al programma disponibile sul sito ufficiale:

ad aprire i lavori, giorno 31/08, all’interno del Catoio delle Idee, saranno una serie di talk e interventi volti ad esplorare il grande tema del nomadismo digitale, delle nuove residenzialità e dell’attrazione di talenti, analizzando il ventaglio di opportunità che questo fenomeno globale può generare per territori e comunità locali.

Tra gli ospiti che giungeranno in Regione per l’occasione anche Marco Lotito (Rete Hubitat e Search On Media Group), Chiara Maria Di Clemente (Monaci Digitali) Fabio Carrera (SerenDPT – Fabbrica H3 MITdesignXVenice), Davide Imeneo (Avvenire Calabria) e Valerio Cascia (Visit Borgo Salemi). Un’importante occasione quindi per dialogare e confrontarsi con rappresentanti di altre Regioni come Veneto, Sicilia, Campania ed Emilia-Romagna, per scoprire modelli virtuosi e raccontare esperienze, trovando nuovi percorsi di collaborazione anche grazie all’infrastruttura della Rete Hubitat del WMF che pone in connessione ben 45 hub sull’innovazione e la sostenibilità nei borghi di tutta la penisola.

Tra le tematiche affrontate durante le sessioni aperte a tutti del 31/08, oltre al nomadismo digitale, anche Intelligenza artificiale in classe e applicazioni per il giornalismo, imprenditoria innovativa, digitale per la promozione territoriale e turistica e storie di borghi di successo.

Con Work From Italy – Il Festival dei Borghi Mediterranei, Monasterace superiore sarà anche palcoscenico di concerti, performance artistiche, iniziative culturali, talk e show, che animeranno il borgo fino a tarda notte.

Il 1 settembre, a partire dalle ore 17.30 si inizia con l’apertura degli stand di aziende e artigianato locale e dalle ore 19.00 musica e free drink durante l’Happy Hour con Studio 54 Network, in collaborazione con Monasterace For Future e Birrificio J4, che trasmetterà in diretta da Piazza Celestino Placanica, per proseguire con il ricchissimo parterre della serata.

Spazio dunque ai concerti annunciati del cantautore folk blues Santino Cardamone dalle ore 20.30, del maestro della musica popolare calabrese Mimmo Cavallaro dalle ore 21.30 e di uno dei gruppi folk più amati del panorama musicale italiano Bandabardò che insieme a Cisco porteranno live il disco “Ultimo tango” a partire dalle ore 22.30, per una vera e propria festa collettiva che promette di far ballare tutto il pubblico dall’inizio alla fine.

Non solo concerti ma, a partire dalle 18.00, anche spettacoli di buskers e giocoleria, talk, osservatori astronomici, mostre artistico-culturali e momenti dedicati alla scoperta della gastronomia locale con stand e vera e propria ristorazione.

Nel corso della serata largo inoltre alla presentazione di progetti imprenditoriali innovativi locali, per scoprire idee e modelli della nuova generazione di imprenditori del territorio.

A chiudere la nottata, dalle ore 00.00 un DJ Set carico di energia a cura di Skankaman DJ, Ivan Lentini ex voce dei Marvanza, che accenderà il palco principale con il suo nuovo progetto artistico, un successo già riconosciuto in tutta la costa jonica.

La partecipazione all’evento è gratuita. ed è previsto il servizio navetta gratuito offerto da Studio Riitano, da Monasterace marina sino al borgo, location dell’evento. È possibile consultare il sito web ufficiale per maggiori dettagli e informazioni.

Una due giorni da non perdere quella di Work From Italy – Il Festival dei Borghi Mediterranei, che promette di raccontare attraverso la voce di persone, realtà e artisti, l’essenza e l’immenso valore culturale del territorio calabrese e non solo, un’occasione per scoprire le molteplici ricchezze custodite dai borghi della nostra Penisola.

Tra gli sponsor e i partner di Work From Italy – Il Festival dei Borghi Mediterranei anche:

Studio Riitano, Studio Bucchino, Luxury Restauri e Ristrutturazioni, Associazione Monasterace for Future, Associazione “La Pigna”, Nuova Edilizia Vasile, Pro Loco Monasterace, Birrificio J4, La Repubblica degli Artisti, Media Partner Studio 54 Network.

Per maggiori informazioni su stand e opportunità espositive è possibile compilare il form in questa pagina → https://www.festivalborghimediterranei.com/esponi/

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende.

Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Il 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione.

Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit.

Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

+M.O.R.E – Monasterace Open Resource Experience Il progetto M.O.R.E., realizzato con il contributo dell’Unione Europea (NextGenerationEU), Ministero della Cultura e Comune di Monasterace, si inserisce nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha come obiettivo rendere Monasterace un Borgo Aumentato sull’Innovazione e l’Esperienza Culturale.

Primo classificato in Calabria e quarto a livello nazionale, +M.O.R.E. intende trasformare Monasterace in un Campus di Imprenditorialità Innovativa e Valorizzazione Territoriale, Culturale e Artistica grazie alle nuove tecnologie, nonché in un punto di riferimento per la formazione imprenditoriale e l’innovazione digitale. Grazie alla collaborazione tra partner provenienti da pubblico e privato, si realizzano eventi e iniziative volte a promuovere, valorizzare e supportare il paese, i suoi cittadini e le sue aziende e realtà in una crescita sostenibile e inclusiva.

+M.O.R.E. è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”.

Le attività e gli eventi di Search On Media Group sono finanziate al 51% dalla stessa Search On e al 49% dai fondi del PNRR, al fine di contribuire allo sviluppo del territorio.

Tra i partner di +M.O.R.E

Comune di Monasterace, Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Associazione Nigun Clarinet, Fondazione GIMBE, Rete Teatri di Pietra, Search On Media Group.