CONSEGNATI GLI ATTESTATI DI FREQUENZA E MERITO AGLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO VALENTINI-MAIORANA DI CASTROLIBERO

Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’Istituto Valentini-Maiorana di Castrolibero (CS), la cerimonia di consegna degli attestati di frequenza e merito agli studenti che hanno partecipato agli stage organizzati dall’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria. L’evento ha celebrato il successo di un progetto formativo che, da oltre un decennio, offre opportunità concrete di inserimento lavorativo a giovani calabresi provenienti dagli istituti alberghieri e turistici.

La consegna delle pergamene è avvenuta alla presenza della Dirigente Scolastica, Prof. Maria Gabriella Greco, e del Presidente dell’Accademia, Dott. Giorgio Durante, che hanno premiato gli allievi per il loro impegno e i risultati raggiunti. Durante il suo intervento, la Dirigente Greco ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che offrono agli studenti la possibilità di acquisire competenze professionali attraverso esperienze dirette. Ha inoltre evidenziato il valore della sperimentazione “4+2” per gli istituti professionali, un progetto innovativo che mira a rafforzare la formazione tecnico-pratica e che il Valentini-Maiorana ha scelto di sostenere con convinzione.Il Presidente dell’Accademia, Giorgio Durante, ha espresso gratitudine alla Dirigente per aver creduto nel progetto e ha annunciato che le attività proseguiranno con il coinvolgimento di altri studenti in stage presso strutture ricettive in tutta Italia, con ruoli che spaziano da operatori di sala ad animatori e receptionist, e che anche la sperimentazione alla quale ha aderito l’istituto del 4+2 darà i suoi frutti grazie alla collaborazione con l’ITS Iridea Academy, del quale lo stesso Durante è stato promotore, ed altri ITS, come L’ITS Cadmo Academy in ambito ICT.

A delineare le prospettive future è stato Raffaele Pallone, coordinatore dei progetti formativi dell’Accademia, che ha illustrato i nuovi scenari legati anche alla collaborazione con enti formativi riconosciuti come Nemesi A.C.E.S. e con realtà emergenti come gli ITS Academy. Pallone ha inoltre evidenziato il valore del modello formativo “learning by doing”, che accompagna i giovani dal primo stage all’inserimento nel mondo del lavoro.