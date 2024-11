Corecom Calabria:2ª Giornata Nazionale sulla Povertà Educativa

Il 23 novembre 2024, alle ore 9:30, presso l’Aula Consiliare “F. Fortugno” del Consiglio Regionale della Calabria, in Via Cardinale Portanova, Palazzo Campanella, Reggio Calabria, si terrà la 2ª Giornata Nazionale sulla Povertà Educativa. Questo evento, organizzato dal Corecom Calabria vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti del mondo politico, accademico e sociale, tra cui il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, il Coordinatore dei Presidenti dei Corecom d’Italia e il Vescovo di Cassano all’Ionio.

La povertà educativa è un fenomeno complesso che va oltre la semplice mancanza di risorse economiche. Essa si manifesta nella carenza di opportunità educative e culturali, limitando lo sviluppo delle competenze e delle capacità dei giovani. Affrontare la povertà educativa significa garantire a tutti i bambini e ragazzi l’accesso a un’istruzione di qualità, promuovendo l’inclusione sociale e il benessere delle future generazioni.

L’importanza di questo tema risiede nella sua capacità di influenzare profondamente il tessuto sociale ed economico di una comunità. Investire nell’educazione è fondamentale per costruire una società più equa e prospera, dove ogni individuo ha la possibilità di realizzare il proprio potenziale.

Programma dell’evento:

Ore 9:30 – Saluti istituzionali

Filippo Mancuso – Presidente Consiglio Regionale Calabria

Carola Barbato – Coordinatrice dei Presidenti dei Corecom d’Italia

Modera: Fulvio Scarpino – Presidente Corecom Calabria

Ore 10:00 – Proiezione prima opera e discussione Tema: “Iniziative e misure economico-culturali di contrasto alla povertà educativa”

Mons. Francesco Savino – Vescovo di Cassano all’Ionio e Vicepresidente per l’Italia meridionale della Conferenza Episcopale Italiana

Raffaele Mammoliti – Vicepresidente Commissione bilancio Consiglio Regionale della Calabria

Pasquale Petrolo – Giornalista professionista, Segretario Corecom Calabria

Caterina Capponi – Assessore alla cultura e alle politiche sociali e giovanili Regione Calabria

Ore 10:30 – Proiezione seconda opera e discussione Tema: “Effetti dell’abbandono scolastico”

Mons. Francesco Savino – Vescovo di Cassano all’Ionio e Vicepresidente per l’Italia meridionale della Conferenza Episcopale Italiana

Cesare Gariboldi – Presidente Corecom Lombardia

Aldo Mantineo – Commissario Corecom Sicilia

Vincenzo Cimino – Presidente Corecom Molise

Mario Mazza – Vicepresidente Corecom Calabria

Ore 11:00 – Proiezione terza opera e discussione Tema: “La comunità educante”

Mons. Francesco Savino – Vescovo di Cassano all’Ionio e Vicepresidente per l’Italia meridionale della Conferenza Episcopale Italiana

Maurizio Priolo – Direttore Corecom Calabria

Vincenzo Sicari – Professore Università “Mediterranea”

Maria Stefania Caracciolo – Assessore all’istruzione Regione Calabria

Ore 11:30 – Proiezione quarta opera. Seguirà l’esibizione canora di Fortunato Cugliari

Ore 12:15 – Votazione delle opere: gli studenti delle scuole superiori presenti voteranno le opere finaliste

Ore 12:30 – Conferimento dei premi: consegna a cura del Garante infanzia e adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale

In quest’ottica di ampio respiro, il nuovo corso del Corecom Calabria – avviato dal presidente Fulvio Scarpino, dal vicepresidente Mario Mazza e dal segretario Pasquale Petrolo – e che vede al vertice della struttura amministrativa il dott. Maurizio Priolo, nella cornice di un evento nazionale richiama l’attenzione di esperti del mondo del lavoro, della politica, del terzo settore e della scuola. L’obiettivo è chiaro: mettere al centro del dibattito la responsabilità collettiva di affrontare un tema che richiede il coraggio di guardare in faccia la realtà e l’impegno a trasformare la comunicazione in uno strumento di riscatto e speranza.