Corigliano Rossano, gli alberi di Natale di Ecoross che fanno bene all’ambiente

Un Natale all’insegna della sostenibilità, in cui tradizione e innovazione si incontrano, unendo creatività e rispetto per l’ambiente per trasformare i materiali di scarto in simboli di festa.

Ecoross, nell’ambito del servizio di manutenzione del verde pubblico, ha installato in città due originali alberi di Natale interamente realizzati con materiali di riciclo: uno in piazza SS. Anargiri, nell’area urbana Rossano, l’altro nell’atrio di Palazzo Bianchi, nell’area urbana Corigliano.

Un esempio tangibile di riuso creativo. Ciascuno dei due alberi è stato costruito utilizzando 50 pedane dismesse, reinventate per l’occasione, mentre i cubetti che le tenevano insieme sono stati trasformati in originali decorazioni, dimostrando come anche gli oggetti più semplici possano acquisire nuova vita e significato.

L’iniziativa riflette pienamente la mission aziendale di Ecoross, da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità e nel sensibilizzare la comunità sull’importanza di andare oltre l’apparenza e valorizzare nel giusto modo i materiali di scarto.

Gli alberi installati, infatti, oltre a celebrare il Natale offrono uno spunto per riflettere su come il riuso creativo possa trasformare ciò che è destinato a essere rifiuto in una risorsa preziosa, invitando a ripensare l’approccio con gli oggetti inutilizzati per scoprirne il potenziale nascosto e contribuire ad un futuro più sostenibile.