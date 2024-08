Cosenza, Ferragosto 2024 – Bilancio dei servizi preventivi e di contrasto all’illecito nella provincia

Nel corso dell’intera settimana intercorsa tra il 12 ed il 18 agosto 2024, in concomitanza con la Festività di Ferragosto 2024, l’Arma dei Carabinieri di Cosenza ha impresso il massimo impulso a plurime attività coordinate sotto l’egida del Comando Provinciale, finalizzate alle funzioni di controllo del territorio e contrasto all’illecito, al fine di garantire, nell’ottica preminente della rassicurazione sociale, la piena fruibilità dei servizi al cittadino offerti in concomitanza con la richiamata ricorrenza.

Nel senso sono stati sviluppati plurimi servizi di carattere preventivo e repressivo, tanto sul profilo penale che amministrativo, considerato il particolare e massiccio afflusso di persone particolarmente accentuato nelle località turistico-balneari, ioniche e tirreniche, e nei territori montani della Sila e del Pollino. I servizi sono stati sviluppati da tutte le articolazioni dell’Arma Territoriale, rivelandosi particolarmente incisivi nei territori delle Compagnie Carabinieri di Paola, Scalea e Cassano all’Ionio, Cosenza, Rende, Castrovillari e del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano,

Nel corso dei menzionati servizi sono stati effettuati:

– complessivamente tre arresti d’iniziativa per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, eseguito un ordine di cattura per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità e possesso di documenti falsi e furto aggravato, un arresto su ordine dell’AG su ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Castrovillari per furto aggravato ed estorsione. Inoltre nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti un giovane è stato tratto in arresto, mentre con l’aiuto dell’Unità Cinofila “Batik”, sono state segnalate in Prefettura n. 13 persone, quali assuntori di sostanza stupefacente, procedendo al sequestro di complessivi 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Ancora, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, i Carabinieri della Compagnia di Paola hanno scovato e distrutto 2 piantagioni di canapa indiana, composte in totale da 290 piante che raggiungevano anche i 3 metri di altezza;

– nr. 3 sequestri preventivi ad altrettante discoteche/disco club site a Diamante e nelle aree urbane di Corigliano e Rossano, riscontrando violazioni e assenza di titoli autorizzativi;

– nr. 926 servizi esterni tra pattuglie e perlustrazioni d’area per un impiego complessivo di 1852 militari;

– controlli, in modalità dinamica e nel corso di posti di controllo pianificati, nei confronti di 2208 persone e 828 veicoli, procedendo ad un contestuale controllo di oltre 450 documenti di circolazione ed amministrativi. Nel corso dei citati controlli sono state elevate 142 contravvenzioni al codice della strada delle quali 3 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e 7 per guida in stato di ebrezza. Inoltre sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. n. 4 (quattro) soggetti per rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, e possesso di strumenti atti ad offendere. I Carabinieri sono intervenuti per rilevare 13 sinistri stradali verificatisi nei centri abitati e lungo i maggiori assi viari della provincia tra cui la SS 106 Ionica, la SS 107 Silana Crotonese e la SS 18.

– sanzionamenti nei confronti dei titolari di 4 locali di intrattenimento per diffusione della musica oltre l’orario consentito. Altri controlli sono stati effettuati con il supporto del N.I.L. e del N.A.S. di Cosenza che hanno permesso di accertare, in un esercizio commerciale di Scalea, l’impiego di un lavoratore in nero, carenze igienico sanitarie e la mancanza del documento di valutazione dei rischi.

L’attività posta in essere rappresenta l’impegno quotidiano e dedicato dell’Arma dei Carabinieri nella Provincia cosentina relativamente alle esigenze di tutela sociale connessa alla fruibilità dei servizi al cittadino ed al turista in occasione della richiamata festività di Ferragosto.