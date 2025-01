Dalla Birra Artigianale ai Campionati di Cucina: il successo del Majorana

CORIGLIANO-ROSSANO (Cs), mercoledì 8 gennaio 2025 – Con la prima birra artigianale prodotta come nuovo compito di realtà al termine del primo workshop didattico nel laboratorio di fermentazione venerdì 10 gennaio, dalle ore 11, sarà ufficialmente inaugurata la nuova sede riqualificata dell’Istituto Tecnico Agrario (ITA) dell’IIS Majorana.

ALL’EVENTO ANCHE GALLO, SUCCURRO, GIANNICOLA, STRAFACE E RAPANI

Coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto e introdotti dal dirigente scolastico Saverio Madera interverranno la Presidente dell’Ente Provincia di Cosenza, titolare dell’edificio scolastico, Rosaria Succurro, la dirigente dell’ambito territoriale di Cosenza dell’ufficio scolastico regionale per la Calabria Loredana Giannicola, il senatore Ernesto Rapani, la presidente della terza commissione sanità, attività sociali, culturali e formative del Consiglio Regionale Pasqualina Straface e l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo.

SARANNO PRESENTATI I RISULTATI DEL 2024 E I NUOVI PROGETTI DEL2025

Il taglio del nastro della sede riqualificata dell’Istituto Tecnico Agrario, in programma per le ore 12, sarà anticipato, alle ore 11, dalla presentazione da parte del dirigente scolastico Saverio Madera dei risultati e traguardi ottenuti dalla comunità scolastica del Majorana nel 2024 appena conclusosi e dei nuovi progetti ed obiettivi dell’Istituto per il 2025. Seguirà, quindi la degustazione, di esperienze identitarie a cura della brigata dell’Alberghiero guidata dal docente Pietro Bloise.

2024, UN ALTRO ANNO DI IMPORTANTI RICONOSCIMENTI PER LA SCUOLA

Dal Premio Calici di Ausonia al riconoscimento assegnato dal Consiglio Regionale allo spot di marketing territoriale realizzato dagli studenti, dal Diploma d’Argento Pandolea assegnato all’extravergine Momena, come migliore evo nazionale prodotto dagli istituti tecnici agrari, alla conquista del podio al campionato promosso dall’Unione regionale Cuochi Calabria nell’ambito dei Campionati della Cucina Italiana della Federazione Italiana Cuochi (FIC), all’interno della Fiera Beer & Food Attraction. Sono, questi, soltanto alcuni degli importanti traguardi ottenuti negli ultimi 12 mesi dal Majorana che ha raccolto i complimenti per il lavoro messo in campo anche da ospiti speciali che hanno fatto tappa nella scuola: dal Sindaco di Altomonte Gianpietro Coppola al presidente della commissione cultura del Senato Roberto Marti fino dallo chef internazionale Francesco Mazzei, ambasciatore della cucina calabrese nel mondo.

DIDATTICA CON EDUCAZIONE ALIMENTARE, LEGALITÀ, VIOLENZA GENERE, SPORT

Educazione alimentare come prevenzione e promozione della salute. L’attenzione al tema è stata condivisa, tra le tante e diverse attività di sensibilizzazione realizzate nel 2024, con l’associazione Amici del Cuore di Cariati attraverso uno speciale show cooking con ingredienti mirati per la prevenzione contro malattie cardiovascolari, obesità e cancro. Tra i tanti eventi, direttamente organizzati o patrocinati ed ospitati al Majorana, ci sono state anche la Giornata di prevenzione del diabete, l’evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne NON UNA DI MENO e l’appuntamento dedicato ai rischi del radon.

DA ALTOMONTE A CARIATI, COMPITI DI REALTÀ ITINERANTI PER GLI STUDENTI

Dall’evento dedicato all’extravergine d’oliva e ospitato dalla Cittadella Fortificata Bizantina di Cariati alla 18esima edizione della Gran Festa del Pane ad Altomonte, passando dalla manifestazione del 13 dicembre nel Centro Storico di Rossano, nel giorno di Santa Lucia dove la brigata dell’Alberghiero ha partecipato con una speciale coccìa fatta col grano seminato, trebbiato e macinato dagli studenti dell’Agrario; fino alla realizzazione di un piatto ad hoc per l’inaugurazione di OLYMPUS – IL PRANZO DEGLI DEI, la nuova ed innovativa agorà di ristorazione di Odissea 2000 la cui presentazione è stata ospitata nei bar didattici dell’Istituto.

DIVERSE E NUMEROSE PARTECIPAZIONI AD EVENTI ESTERNI NEL TERRITORIO

E poi ancora, le tappe a Risonanze Brettie a Paludi, a Calici di Ausonia, al Premio Arberia al Castello Ducale di Corigliano, all’evento U Mit e san Giuseppe ed ai Fuochi di San Marco a Rossano. All’evento tenutosi al Porto di Corigliano gli studenti del Majorana hanno raccolto anche i complimenti del Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci. – E c’è anche il viaggio studio in Spagna per 75 studenti interamente finanziato dalla Scuola e la partecipazione al campionato regionale potatori e ai campionati di cucina italiana tra le iniziative promosse fuori dal perimetro dei tre plessi.

IL DIRIGENTE: RESTIAMO CONNESSI ALLE ESIGENZE DI SVILUPPO LOCALE

La bussola confermata dal dirigente scolastico Saverio Madera anche per il 2025 sarà quella della didattica extra-curriculare, meglio se itinerante nei territori e sempre legata a doppio filo alla stagionalità, all’economia circolare, alla crescita degli studenti ed alla connessione intelligente con il mondo del lavoro e dello sviluppo eco-sostenibile della regione.

CONFERMATA LA COLLABORAZIONE CON LA RETE IMPRENDITORIALE

Oltre all’attività di orientamento che ha visto protagonista l’intera comunità scolastica, con docenti e studenti, della realizzazione dei video esperienziali destinati a promuovere una nuova narrazione sotto il claim Governiamo la bellezza per i tre indirizzi (Istituto Tecnico Agrario, Istituto Tecnico Alberghiero e Istituto Professionale Alberghiero), il 2024 si è contraddistinto anche per importanti collaborazioni come quella che vede l’Azienda agricola speciale, diretta da Francesco Filippelli, posizionare i propri prodotti all’interno del nuovo ed unico punto di degustazione del Pecorino Crotonese Dop della Filiera Fonsi, che raccoglie il meglio del Made in Italy e Made in Calabria di qualità.

PROMOSSA E FINANZIATA FORMAZIONE FUORI DALLA CALABRIA ED ALL’ESTERO

Nell’anno appena trascorso, inoltre, l’Istituto d’Istruzione Superiore Majorana ha sottoscritto una convenzione con la catena ITALY HOTELS & RESORTS s.r.l. con sede a Padova e strutture alberghiere nelle principali destinazioni turistiche del Belpaese: da Porto San Paolo in Sardegna a Grottammare nelle Marche, alla stazione alpina di fama internazionale Gressoney-la-Trinitè, passando da Malga Ciapela in Veneto, fino a Mazzin di Fassa e Canazei in Trentino Alto Adige.

TERRITORIO, INNOVAZIONE E COMPITI DI REALTÀ, CONFERMATA MISSIONE 2025

Trasformazione e compiti di realtà, sono state e resteranno queste – conclude Madera, invitando tutto il territorio a partecipare domani all’evento inaugurale dell’Agrario – le parole chiave che hanno contraddistinto e che continueranno a contraddistinguere l’attività, la proposta e l’innovazione didattica del Majorana che ha prodotto e sperimentato tra le altre cose, rosoli, agrumelli e limoncelli. E poi il pane, il panettone, la pizza e altri lievitati con i 12 quitali di frumento raccolti nei campi. Senza dimenticare il nuovo impianto idrico che consente di abbattere del 50% gli sprechi d’acqua. E, infine, il balsamo labbra e la crema con evo e cera d’api, le fave, la molecolar mixology, la lavanda, le fragole, le piantine invernali, il vigneto, il laboratorio di salsicce e soppressate, il gelato.