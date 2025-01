De Bartolo (IDM): “La Calabria ha bisogno di un piano territoriale condiviso”

DE BARTOLO (IDM) : LA CALABRIA DEVE RIPENSARE IL GOVERNO DEI TERRITORI.

IDM PRONTA A SOSTENERE IL PRESIDENTE OCCHIUTO NELL’AFFRONTARE IL

PIANO REGIONALE DI RIORDINO TERRITORIALE.

Abbiamo osteggiato con forza e convinzione il progetto della fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero, ritenendolo carente nella preparazione e nel coinvolgimento dei cittadini, ma saremo in sintonia con il Presidente Occhiuto laddove decida di affrontare con decisione il tema della riforma del governo del territorio, passo necessario in una regione che palesa criticità rilevanti. Dobbiamo uscire però dalla logica secondo la quale i Comuni, e quindi le identità territoriali, rappresentano un costo da tagliare e non invece una risorsa da valorizzare e mettere a sistema, all’interno di un piano complessivo di sviluppo.

Gli strumenti legislativi esistono e, se utilizzati con rigore, sono in grado di cambiare in meglio le vite dei nostri cittadini, creando condizioni di crescita e di sviluppo in grado di generare quella coesione sociale indispensabile alle comunità.

Tutti gli attori politici dovranno dimostrarsi all’altezza del ruolo che rivestono. È fondamentale redigere un vero e proprio Piano di riordino territoriale che individui al proprio interno, con rigore e sulla base di studi scientifici, quali territori e quali enti necessitino di forme di integrazione istituzionale, fra le quali rientrano certamente anche le fusioni. Un Piano Annuale che diventi uno strumento fondamentale per individuare le criticità in essere sul territorio della Calabria e non invece uno strumento in mano a qualche consigliere regionale, da utilizzare magari per finalità di lotta politica. Parallelamente è fondamentale coinvolgere i Cittadini e le Amministrazioni Comunali dei territori in maggiore difficoltà individuati dal Piano, in un percorso di razionalizzazione del territorio, finanziando piani di fattibilità seri e rigorosi e favorendo quindi percorsi di coinvolgimento e condivisione dal basso.

La Regione Veneto ha intrapreso con decisione identico percorso con risultati importanti, e parliamo di una Regione ai primi posti in Italia nei parametri di buona amministrazione.

Facciamo tesoro della loro esperienza !

Se questo sarà l’approccio, siamo certi che la società civile calabrese sarà al fianco del Presidente Occhiuto e siamo altrettanto convinti che un ragionato e condiviso percorso di riforma del governo dei territori potra’ portare enormi benefici per i cittadini della Calabria.

Noi di Italia del Meridione sosterremo incondizionatamente un tale percorso di riforma.

EMILIO DE BARTOLO