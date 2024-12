Decima edizione del cartellone di spettacoli solidali “Tutto un Altro Natale”

Cosenza, 10 dicembre 2024 – È giunto alla decima edizione “Tutto un altro Natale”, il cartellone di spettacoli solidali natalizi promosso dal CSV Cosenza che racchiude 13 appuntamenti in sei comuni della provincia di Cosenza. Due eventi si sono già svolti a Rende: il primo, il 5 dicembre, in occasione della Giornata internazionale del volontariato, con la rappresentazione teatrale “Piazza Tagliola” dell’associazione Spaccamattuni e il secondo, l’8 dicembre, con la rassegna corale di Home OdV “Merry Christmas”. I prossimi spettacoli si svolgeranno a Cosenza, Castiglione Cosentino, Paola, Lago e San Giovanni in Fiore.

Giovedì 12 dicembre, alle 18, all’auditorium Guarasci di Cosenza, sarà portato in scena “Igor Minkieschinz detto Sgrugi”, risultato del laboratorio teatrale realizzato nell’ambito del progetto “Proviamoci”, finanziato da fondi ministeriale e finalizzato al recupero di persone con tossicodipendenze e assuntori abituali di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche. Con il laboratorio è stato rivisitato “Il cantico di Natale” di Charles Dickens dal Centro di solidarietà Il Delfino, insieme a Q-Art Teatro e ACAT Cosenza. La pièce teatrale è scritta e sceneggiata da Ada Di Leone. L’ingresso è gratuito.

Sabato 14 dicembre, alle 18.30, nella chiesa Santi Nicolò e Biagio di Castiglione Cosentino, si terrà il concerto di Natale di Ars Enotria, diretto dal Maestro Manuel Reale. Il laboratorio orchestrale Ars Enotria è il risultato di lavoro, passione, impegno ed è formato da oboe, clarinetto, flauti, violini, viole, violoncelli, contrabbasso, arpa e percussioni: trenta musicisti tra maestri e allievi. Nell’occasione si terrà una mostra di artisti, il 14 e 15 dicembre, dalle ore 17 alle 20, nella sala Il Frantoio con opere di Diva Caputo, Giovanni Leonetti, Roberto Mendicino, Rosalba Pugliese.

Lunedì 16 dicembre risuoneranno le Note di solidarietà del concerto natalizio di beneficenza di ACLI arte e spettacolo, alle 15.30, nella Cattedrale di Cosenza. Il concerto è a cura degli allievi e maestri dell’orchestra dell’Istituto comprensivo Mangone – Grimaldi e dell’associazione musicale Kydoimos di Rende. Porteranno i loro saluti Caterina De Rose, presidente ACLI Arte e Spettacolo Cosenza, Giuseppe Nicoletti, presidente Rotary Club Serre Cosentine, Rachele Celebre, presidente CSV Cosenza, don Luca Perri, diocesi di Cosenza – Bisignano e Mariella Chiappetta, dirigente dell’Istituto comprensivo Mangone Grimaldi.

Venerdì 20 dicembre, alle ore 19, all’auditorium Sant’Agostino di Paola, l’associazione Oltre il Confine ha organizzato lo spettacolo musicale “La magia oltre il confine”. Si esibiranno il Coro Magia dell’associazione Oltre il Confine diretto da Giulia Serpa, la Maestra Sara Oro (voce) e il Maestro Alessandro Mandarini (pianoforte), la scuola di ballo “Progetto Danza” di Gianluca Cappadona, la scuola di ballo “Expression Dance” di Anna di Blasi, il Coro Voci Libere Musicarte Band, Marco Basile (tenore), ASD dancing stars Academy e Filomena Miseferi.

A San Giovanni in Fiore, il 22 e 23 dicembre e il 6 gennaio, alle 21, al Cinema Teatro Italia, l’associazione Jure Vetere porterà in scena la commedia teatrale in vernacolo “Poveru Dante c’ha patutu”. A Lago il 22 dicembre, alle ore 19, nel teatro Auditorium, si terrà lo spettacolo musicale “Il respiro delle stelle” con Sasà Calabrese a cura dell’AVIS di Lago e dell’AIDO provinciale. Infine, il 23 dicembre il cartellone si chiude con due appuntamenti a Cosenza. Alle 17 alla Città dei Ragazzi il Teatro dei Fliaci APS porterà in scena lo spettacolo teatrale “Aladino e la lampada magica” rivolto a bambini dai 2 ai 10 anni. Alle 20.30 al Teatro Rendano è previsto l’Oncorosa show: miseria e nobiltà, a cura di Oncorosa.