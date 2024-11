Diamante: Antonio Cauteruccio, del gruppo di minoranza “progresso”, presenta una mozione per il rilancio turistico della città

Diamante 26 novembre 2024 – Il consigliere comunale Antonio Cauteruccio, attraverso una dettagliata mozione protocollata il 26 novembre 2024, ha avanzato una proposta articolata per la promozione e lo sviluppo del turismo a Diamante. La mozione, formalizzata in quattro punti, mira a costruire un modello di incoming turistico innovativo e sostenibile, con l’obiettivo di rendere la città un punto di riferimento per il turismo regionale e nazionale. La proposta si inserisce in un contesto di accesa dialettica politica. Cauteruccio ha dichiarato di voler rispondere con idee e progetti costruttivi alle tensioni manifestatesi durante il recente Consiglio Comunale, a cui – a detta del consigliere – l’opposizione non ha potuto partecipare pienamente. I quattro punti della proposta di Cauteruccio:

1. Destination Management Company (DMC). Il primo punto prevede l’affidamento, tramite procedura pubblica, di un progetto di promozione e marketing turistico a una Destination Management Company. Questa figura dovrà occuparsi di accoglienza, informazione e promozione del territorio di Diamante, Cirella e delle contrade, creando un piano operativo che incrementi il posizionamento del brand territoriale e stimoli flussi turistici in ogni periodo dell’anno. Le attività richieste includono marketing territoriale, supporto al sistema locale, promo-commercializzazione e servizi IAT (Informazione e Accoglienza Turistica).

2. Esperto di statistica turistica. Per garantire un’analisi puntuale e strategica dei dati relativi al turismo, il consigliere propone l’ingaggio di un esperto di statistica. Questo professionista avrà il compito di raccogliere e analizzare i dati di settore, al fine di ottimizzare le strategie e monitorare l’efficacia delle iniziative intraprese.

3. Rafforzamento della Polizia Locale per reati ambientali e imposta di soggiorno. Un altro punto cruciale è l’istituzione di un nucleo specifico all’interno della Polizia Locale per il monitoraggio dei reati ambientali, della raccolta differenziata e della corretta applicazione dell’imposta di soggiorno. Secondo Cauteruccio, l’imposta di soggiorno rappresenta una leva strategica per finanziare nuovi servizi, eventi e infrastrutture turistiche, garantendo una crescita sostenibile del settore.

4. Collaborazione con l’Università della Calabria. L’ultimo punto prevede la stipula di una convenzione con l’Università della Calabria per il supporto formativo e progettuale. Questa sinergia con il mondo accademico mira a garantire competenze avanzate e innovazione nell’attuazione del piano.

La proposta di Cauteruccio prevede che le risorse necessarie siano coperte grazie all’extragettito derivante dall’imposta di soggiorno. Il consigliere ha sottolineato che questa mozione rappresenta una risposta concreta alle gravi accuse rivolte dall’Assessore Bartalotta ai consiglieri di opposizione durante il Consiglio Comunale. “Mentre l’Amministrazione si concentra su sterili polemiche, i problemi della città restano irrisolti. Con questa proposta intendo dimostrare che il progresso si costruisce con i fatti, non con le parole”, ha dichiarato. La mozione ora attende di essere discussa nelle sedi istituzionali. Sarà interessante vedere come il Consiglio Comunale risponderà a questa articolata proposta, che mira a trasformare Diamante in una destinazione turistica di eccellenza.