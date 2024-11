Diamante: formalizzazione mozione di proposta progetto INCOMING TURISTICO

Il sottoscritto Antonio Cauteruccio, nel pieno e legittimo esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale, facendo riferimento all’art. 11 comma 9 del vigente Statuto Comunale, facendo seguito alla proposta già esplicitata verbalmente nel corso della seduta consiliare del 28 Ottobre scorso, come già anticipato, formalizza la seguente mozione di proposta in materia di incoming turistico esplicitandola in 4 punti:

1) Varare un modello organizzativo per lo sviluppo e la gestione delle attività di accoglienza, informazione e marketing nonché per la promozione turistica della città e del territorio a livello sia nazionale che internazionale, attraverso un piano operativo ampio e diffuso basato su strategie ‘taylor made’ per la promozione di Diamante, città aperta 365 giorni all’anno in costante sinergia con operatori commerciali e turistici.

L’obiettivo si può raggiungere affidando, a mezzo procedura aperta, ad una DMC Destination Management Company (un tour operator territoriale) dei servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione e promo -commercializzazione e destination marketing del territorio di Diamante, di Cirella e delle contrade.

La proposta prevede la realizzazione di un progetto unitario per la promozione, promo -commercializzazione e il destination marketing territoriale della città da concretizzarsi attraverso un complesso di azioni ed attività svolte al fine di posizionare il brand territoriale, incrementare arrivi, presenze e spesa di visitatori e turisti, in coerenza con le linee guida che saranno allegate agli atti di gara, garantendo la rispondenza del progetto alle linee guida della Regione Calabria.

Nello specifico i candidati dovranno redigere un progetto che preveda le seguenti attività:

a) Marketing territoriale e comunicazione;

b) Marketing interno: supporto alla crescita del sistema locale e azioni di integrazione settoriale;

c) Sistema di promo -commercializzazione territoriale;

d) Servizio di informazione e accoglienza turistica (IAT)

L’individuazione della società affidataria avviene mediante procedura aperta (ai sensi dell’art.3, comma1, lett. sss) del D. Lgs.50/2016 e dell’art.2 del D.L.76/2020) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

2) Ingaggiare un esperto di statistica del turismo che si occupi di raccogliere ed analizzare i dati di settore.

L’individuazione del professionista avviene anche in questo caso a mezzo procedura aperta (ai sensi dell’art.3, comma1, lett. sss) del D. Lgs.50/2016 e dell’art.2 del D.L.76/2020) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

3) Aggiungere alla struttura organizzativa della Polizia Locale un nucleo di lavoro appositamente dedicato ai reati ambientali in genere, al monitoraggio della raccolta differenziata e ai controlli sul territorio in materia di imposta di soggiorno al fine di aumentarne il gettito.

L’imposta di soggiorno in particolare rappresenta nei prossimi anni una decisiva e strategica leva d’investimento per dare linfa, centralità e struttura all’immagine turistica della nostra città, per attaccare nuovi mercati, per dare nuovi servizi, per rendere strutturali le luminarie natalizie d’artista e per spalmare su un periodo di tempo prolungato nel corso dell’anno l’organizzazione di eventi, di spettacoli e di manifestazioni attingendo a tali e dedicati fondi di bilancio comunali.

4) Stipula di apposita convenzione con l’Università della Calabria a fini formativi e di supporto sull’intero progetto

Copertura economica: extragettito imposta di soggiorno.

Diamante, 26 Novembre 2024

Antonio Cauteruccio