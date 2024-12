Diamante, il sindaco Achille Ordine denuncia un inquietante episodio di intimidazione: “Non mi intimidiscono”

di Nicoletta Toselli



Diamante, 18 dicembre 2024 – È stata una mattina di preoccupazione quella vissuta dal sindaco di Diamante, Achille Ordine, che ha denunciato tramite il suo profilo Facebook di essere stato oggetto di un gesto intimidatorio. Il primo cittadino ha raccontato che, mentre si preparava per recarsi al lavoro, due individui non meglio identificati si sono appostati nei pressi del suo portone di casa, attendendo a lungo il suo uscire. L’insistenza dell’attesa ha destato nel sindaco il sospetto che le intenzioni dei due fossero ben lontane da semplici auguri natalizi.



“Non ho avuto il piacere di incontrarli per chiedere loro i motivi della loro visita – ha scritto Ordine – ma l’insistenza dell’attesa mi lascia immaginare che non fossero lì per portarmi i loro auguri di Natale”. Pur non avendo avuto alcun contatto diretto con i presunti sconosciuti, il sindaco ha sottolineato di aver preso la decisione di segnalare l’episodio alle autorità competenti per tutelare la propria incolumità e quella della sua famiglia.



In un passaggio del post, il sindaco ha voluto ribadire la propria determinazione: “Se qualcuno ritiene, con questi gesti, di potermi intimorire evidentemente non mi conosce bene”, concludendo che non avrebbe ceduto a minacce o tentativi di intimidazione. Il post ha immediatamente suscitato un ampio dibattito, con numerosi cittadini che hanno espresso solidarietà al primo cittadino, augurandogli di affrontare l’accaduto con forza.



Il caso ha gettato un’ombra di inquietudine su Diamante, una città nota per la sua tranquillità e per il suo spirito di comunità. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno ora cercando di fare luce su quanto accaduto.



Nel frattempo, Achille Ordine ha promesso di continuare a svolgere il suo lavoro con impegno e dedizione, senza lasciarsi intimidire da nessuno. La sua dichiarazione di fermezza è stata accolta con favore dalla cittadinanza, che lo sostiene in questo momento difficile. Le autorità competenti, nel frattempo, stanno proseguendo con le indagini per verificare l’identità dei due individui e chiarire i motivi di questo preoccupante episodio.