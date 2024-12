Diamante ospita la presentazione di “Caccia ai Nazisti”: un dialogo tra memoria e giustizia

Il Comune di Diamante annuncia un importante evento culturale che si terrà il prossimo 13 dicembre, alle ore 17:00, presso il Museo DAC di Diamante. Si tratta della presentazione del libro “Caccia ai Nazisti”, scritto da Marco De Paolis, un’opera che affronta uno dei periodi più bui della storia italiana ed europea.

Il libro, con prefazione della Senatrice a vita Liliana Segre, si concentra sui crimini nazisti perpetrati in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, come le stragi di Marzabotto e Sant’Anna di Stazzema. De Paolis, nella sua veste di Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello di Roma, racconta il percorso che ha portato a identificare e condannare i responsabili di queste atrocità. La sua opera non è solo una cronaca giudiziaria, ma un omaggio alla memoria e un monito affinché tali tragedie non si ripetano.

La presentazione prevede un programma strutturato, che vedrà la partecipazione di figure di rilievo. I saluti iniziali saranno affidati al Sindaco di Diamante, Achille Ordine, che sottolineerà l’importanza della memoria storica per la comunità. A seguire, interverrà l’autore del libro, Marco De Paolis, il quale condividerà con il pubblico il suo lavoro e il valore dell’indagine giudiziaria come strumento di giustizia storica.

A moderare l’evento sarà la giornalista Alessia Antonucci, che guiderà il dialogo offrendo spunti di riflessione e approfondimenti sul tema.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto degli eventi promossi dal Comune di Diamante per sensibilizzare la cittadinanza su temi di grande rilevanza storica e sociale. “Caccia ai Nazisti” non è solo un libro, ma una testimonianza dell’impegno nella ricerca della verità e della giustizia, valori essenziali per costruire una società consapevole e solidale.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione unica per ascoltare dalla voce dell’autore il racconto diretto di un’esperienza che intreccia storia, memoria e diritto.