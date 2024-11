Dieci domande a Fabrizio Abate

DI NICOLETTA TOSELLI

L’invasione dell’intelligenza artificiale (IA) nelle nostre vite è ormai un dato di fatto. E se fino a poco tempo fa l’impatto di questa tecnologia sembrava concentrarsi su settori come l’industria e i servizi, oggi l’IA sta entrando prepotentemente anche nel mondo della cultura, dell’arte e della letteratura. L’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale (ENIA) ha colto questa sfida, nominando l’avvocato e scrittore Fabrizio Abbate presidente del suo nuovo salotto letterario. Una scelta audace e inusuale, che pone l’Italia all’avanguardia nel dibattito sull’interazione tra creatività umana e intelligenza artificiale.

1) D: Qual è l’obiettivo principale del salotto letterario dell’ENIA e come intende raggiungerlo?

R: L’obiettivo principale è studiare e comprendere l’impatto dell’IA sui campi dell’arte, della cultura, dello spettacolo e della comunicazione, poiché è in questi ambiti che si sviluppano la fantasia umana e la creatività degli autori. Pertanto, affronteremo i temi più delicati legati al futuro.

2) D: In che modo l’ENIA, attraverso il salotto letterario, intende promuovere la collaborazione tra esperti di intelligenza artificiale, scrittori e artisti?

R All’interno dell’ENIA, numerosi esperti di IA sono pronti ad aggiornare i partecipanti del salotto sulle ultime novità e a collaborare con noi per valutare gli aspetti tecnici. Tuttavia, l’obiettivo principale del salotto è favorire il confronto tra i creativi, gli autori, gli attori e gli organizzatori, al fine di mettere a confronto la tecnica con l’esperienza sul campo. Spesso, infatti, i tecnici non sono familiarizzati con le problematiche specifiche di questi settori, essendo abituati a lavorare nell’ambito aziendale ed economico.

3) D: Quali sono le principali sfide che vede nel promuovere un dialogo costruttivo tra l’intelligenza artificiale e la creatività umana?

R: Le sfide sono molteplici, dalla stessa definizione di arte e dai diritti dei creativi fino alla difesa del diritto d’autore, soprattutto per i piccoli autori, spesso sopraffatti dai grandi monopoli. Tuttavia, è importante sottolineare che se da un lato l’IA può presentare dei rischi, dall’altro può essere uno strumento prezioso per gli operatori del settore. Pertanto, il compito del nostro salotto sarà quello di valorizzare gli aspetti positivi dell’IA e di individuare strategie per mitigare gli aspetti negativi, evitando approcci preconcetti.

4) D: Le sue esperienze come scrittore di fantascienza, in particolare con la saga del Neoevo, in che maniera influenzano la sua visione del rapporto tra l’uomo e l’intelligenza artificiale?

R: L’intelligenza artificiale, lo si voglia o no, rappresenta una rivoluzione epocale per l’umanità. È per questo che ho definito una nuova era, il Neoevo, come l’era dell’IA, e ho scritto una saga per esplorare le molteplici sfaccettature di questo futuro. Nei miei romanzi gialli ambientati nel Neoevo, ho voluto sottolineare l’importanza di difendere le libertà individuali e i diritti umani. In opere come “Astrolìa e il mistero delle tre cattedrali”, l’IA è presente ma sotto il controllo di oligarchie. In “Extra fallaces”, invece, mi pongo il quesito se un’IA, personificata in un algoritmo supremo, possa agire solo in funzione di se stessa. Questa prospettiva multidisciplinare, che unisce la visione dell’avvocato, dell’economista e dell’autore, mi porta a porre al centro della mia riflessione la tutela della creatività umana.

5) D: In che modo le sue competenze legali possono essere utili nel navigare le complesse questioni etiche legate all’intelligenza artificiale nel campo della creatività?

R: Le mie competenze legali sono fondamentali per affrontare le intricate questioni etiche poste dall’intelligenza artificiale nel settore creativo. È illusorio pensare di poter governare l’IA solo attraverso regole formali, poiché è facile aggirarle. Come ho illustrato nel mio romanzo “Extra fallaces”, anche le famose leggi di Asimov possono essere eluse da un’intelligenza artificiale sufficientemente avanzata. Pertanto, è necessario un approccio multidisciplinare che integri le leggi con procedure, interventi sui contenuti e politiche volte a bilanciare il potere degli oligopoli e a favorire i più deboli. Propongo, ad esempio, di promuovere lo sviluppo di un’intelligenza artificiale sociale, sostenuta da un intervento pubblico attento a evitare eccessive burocrazie, e di incentivare l’uso di software open source per garantire la trasparenza e il controllo. È inoltre fondamentale promuovere la diversità degli sviluppatori e integrare principi etici nella progettazione delle intelligenze artificiali, pur consapevoli che questo non basta. È necessario un approfondimento costante e la creazione di strumenti concreti per rendere effettiva questa integrazione.

6) D: Qual è il suo punto di vista sull’impatto potenziale dell’intelligenza artificiale sulla proprietà intellettuale e sui diritti d’autore nel settore creativo?

R: Le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel settore creativo sono immense. L’IA può offrire strumenti innovativi per gli artisti e i creativi, ampliando le possibilità espressive e facilitando la produzione di opere complesse. Tuttavia, l’impatto dell’IA sulla proprietà intellettuale solleva questioni cruciali. Chi possiede i diritti d’autore su un’opera generata da un’IA? Se un’IA produce un’opera originale, basandosi su dati e algoritmi, chi è l’autore? Queste domande mettono in discussione i fondamenti stessi del diritto d’autore, tradizionalmente legato al concetto di originalità e creatività umana. Inoltre, l’IA potrebbe accelerare la diffusione di contenuti protetti da copyright, sollevando problemi di violazione dei diritti d’autore su vasta scala. La facilità con cui l’IA può generare contenuti falsi o manipolati potrebbe minare la fiducia nel contenuto digitale e rendere più difficile distinguere il vero dal falso. Per affrontare queste sfide, è necessario un quadro normativo chiaro e aggiornato che definisca i diritti e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti, dagli sviluppatori di IA agli utenti finali. È fondamentale promuovere la trasparenza negli algoritmi, garantire la tracciabilità delle fonti e tutelare i diritti degli autori umani. In conclusione, l’IA offre opportunità straordinarie, ma è essenziale affrontarne le implicazioni con cautela e lungimiranza. Un approccio equilibrato, che coniughi innovazione e tutela dei diritti, è fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile dell’intelligenza artificiale nel settore creativo.

7) D: Come immagina che l’intelligenza artificiale cambierà il modo in cui scriviamo, leggiamo e apprezziamo la letteratura nei prossimi dieci anni?

R: L’intelligenza artificiale è destinata a rivoluzionare profondamente il modo in cui scriviamo, leggiamo e apprezziamo la letteratura. Nei prossimi dieci anni, potremmo assistere alla nascita di nuovi generi letterari, alla creazione di opere collaborative tra autori umani e macchine e alla personalizzazione su larga scala dell’esperienza di lettura. Tuttavia, questa rivoluzione comporta anche dei rischi. L’IA potrebbe generare contenuti banali e ripetitivi, minacciando la diversità e l’originalità delle opere letterarie. Inoltre, la diffusione di contenuti falsi o manipolati potrebbe erodere la fiducia nei testi scritti e rendere più difficile distinguere il vero dal falso. È fondamentale che gli scrittori e i lettori acquisiscano una maggiore consapevolezza delle potenzialità e dei limiti dell’IA. Solo così potremo sfruttare al meglio le nuove tecnologie, preservando al tempo stesso il valore intrinseco della parola scritta. In futuro, potremmo assistere alla creazione di assistenti virtuali in grado di generare idee, fornire feedback e aiutare gli autori a superare i blocchi creativi. Le piattaforme di lettura potrebbero offrire esperienze immersive e personalizzate, adattando i contenuti alle preferenze individuali di ciascun lettore. Tuttavia, è essenziale che l’IA sia utilizzata come uno strumento a servizio della creatività umana, e non come un sostituto. L’immaginazione, l’empatia e la capacità di dare un senso al mondo rimangono prerogative uniche dell’essere umano.

D: Quali sono, secondo lei, i maggiori benefici e i rischi associati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo della creazione artistica?

R: L’intelligenza artificiale offre un potenziale enorme per la creazione artistica, aprendo nuove frontiere e permettendo agli artisti di esplorare forme espressive inedite. Gli strumenti di IA possono generare immagini, musiche e testi in modo automatico, ampliando la gamma delle possibilità creative e facilitando la sperimentazione. Tuttavia, l’utilizzo dell’IA nell’arte comporta anche dei rischi significativi. Da un lato, c’è il pericolo che l’IA possa omogeneizzare la produzione artistica, generando opere stereotipate e prive di originalità. Dall’altro, l’IA potrebbe essere utilizzata per manipolare l’opinione pubblica, diffondere disinformazione e creare opere artistiche deepfake che mettono in discussione la nozione stessa di autenticità. È fondamentale distinguere tra due tipologie di IA: l’IA superintelligente, in grado di superare l’intelligenza umana in ogni ambito, e l’IA autonoma, capace di apprendere e agire in modo indipendente. Le implicazioni etiche sono molto diverse nei due casi. Mentre l’IA superintelligente solleva questioni filosofiche profonde, l’IA autonoma pone problemi più concreti legati alla responsabilità e al controllo. Per mitigare i rischi e massimizzare i benefici dell’IA nell’arte, è necessario un approccio multidisciplinare che coinvolga artisti, ingegneri, filosofi e policymaker. È fondamentale sviluppare linee guida etiche per lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA, promuovere la trasparenza degli algoritmi e garantire che l’IA sia sempre al servizio della creatività umana e non al contrario. Inoltre, è importante investire nell’educazione e nella formazione degli artisti, affinché possano acquisire le competenze necessarie per utilizzare l’IA in modo consapevole e critico. Solo così potremo sfruttare appieno il potenziale dell’IA, preservando al tempo stesso il valore unico dell’arte umana.

9) D: Come possiamo garantire che l’intelligenza artificiale sia utilizzata in modo etico e responsabile nel settore creativo?

R: Garantire l’utilizzo etico e responsabile dell’intelligenza artificiale nel settore creativo è una sfida complessa che richiede un approccio multidisciplinare. Le leggi di Asimov, pur essendo un punto di partenza interessante, non sono sufficienti a garantire un comportamento etico da parte delle IA. Alcuni principi fondamentali da considerare includono: Trasparenza: È fondamentale garantire la trasparenza degli algoritmi utilizzati per creare opere d’arte generate dall’IA. Gli utenti devono essere consapevoli dei processi decisionali dell’IA e dei dati utilizzati per l’addestramento. Responsabilità: è necessario definire chiaramente le responsabilità di chi sviluppa e utilizza l’IA. Chi è responsabile se un’opera d’arte generata dall’IA viola i diritti d’autore o diffonde contenuti offensivi? Equità: L’IA deve essere sviluppata e utilizzata in modo equo, evitando di perpetuare pregiudizi e discriminazioni. È importante garantire che le opere d’arte generate dall’IA siano rappresentative della diversità umana. Privacy: La privacy degli utenti deve essere protetta. I dati utilizzati per addestrare le IA devono essere raccolti e utilizzati in modo conforme alle normative sulla protezione dei dati. Per garantire un uso etico dell’IA nel settore creativo, è necessario: Sviluppare linee guida etiche: è fondamentale creare linee guida etiche chiare e condivise a livello internazionale per lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA nel settore creativo. Promuovere la ricerca: È necessario investire nella ricerca per sviluppare nuove tecnologie e strumenti che possano mitigare i rischi associati all’utilizzo dell’IA. Coinvolgere gli artisti: gli artisti devono essere coinvolti nella definizione delle linee guida etiche e nello sviluppo delle nuove tecnologie. Educare il pubblico: è importante educare il pubblico sui rischi e le opportunità dell’IA, affinché possa diventare un consumatore critico e consapevole. In conclusione, l’utilizzo etico dell’IA nel settore creativo richiede un impegno costante e una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Solo attraverso un approccio multidisciplinare e una riflessione approfondita sulle implicazioni etiche possiamo garantire che l’IA sia utilizzata per arricchire la nostra vita e la nostra cultura.

10) D: Qual è il messaggio che vorrebbe trasmettere ai giovani creativi interessati all’intelligenza artificiale?