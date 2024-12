Disservizi idrici a Vibo Valentia e nel Vibonese, il consigliere regionale Lo Schiavo chiede audizione dell’amministratore di Sorical in Commissione

«I disservizi che hanno caratterizzato (e in alcuni casi continuano a caratterizzare) la fornitura idrica nella città di Vibo Valentia, nelle sue frazioni e in numerosi altri centri della provincia vibonese, richiedono un approfondimento ormai non più rinviabile circa le cause, le problematiche e le criticità all’origine della questione, nonché sui provvedimenti e le misure che è necessario adottare affinché si possa intervenire per scongiurare il ripetersi dei disagi.

Disagi che incidono in maniera significativa sulla vita dei cittadini, delle istituzioni pubbliche e scolastiche, delle aziende e degli operatori dei servizi e del commercio in buona parte della provincia vibonese.

Per questo motivo ho chiesto la convocazione urgente (o comunque nella prima seduta utile) dell’Amministratore unico di Sorical avv. Cataldo Calabretta, affinché riferisca sul punto alla competente Commissione consiliare.

L’audizione si ritiene indispensabile affinché lo stesso amministratore possa riferire in merito alle gravi criticità che sistematicamente si riscontrano in quasi tutta la provincia vibonese e, in particolare, in ordine alla regolare fornitura del servizio idrico, allo stato della rete, allo stato del bacino dell’Alaco e del campo pozzi Medma».

Lo riferisce in un comunicato stampa il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti.