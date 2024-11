Domani, 26 gennaio: presidio in difesa della democrazia e della giustizia. La cittadinanza è invitata a partecipare

Domani, martedì 26 novembre, alle ore 18.00, presso la Casa del Popolo Ruggero Condò (via Pio XI n. 94/D vicino il negozio Sportworld), si terrà un presidio pubblico, nato in risposta agli attacchi istituzionali rivolti al Procuratore Aggiunto Stefano Musolino, figura di spicco nella lotta alla ‘ndrangheta e Segretario Nazionale di Magistratura Democratica.

Gli attacchi contro Stefano Musolino, che ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti dei più deboli e al contrasto della criminalità organizzata, non sono episodi isolati: rappresentano un tassello di un progetto più ampio portato avanti da questo governo, che si ispira a modelli di “democratura” come quello ungherese di Viktor Orbán.

Una visione autoritaria che mira a piegare le istituzioni democratiche, tra cui la magistratura, al controllo del potere politico, trasformandole da baluardo della legalità a strumenti di repressione del dissenso.

Questa deriva si manifesta anche attraverso normative come il DDL Sicurezza, che limitano le libertà fondamentali e il diritto al dissenso. La difesa dell’indipendenza della magistratura e il contrasto a leggi che comprimono i diritti e le libertà sono due facce della stessa battaglia: quella per la giustizia, la democrazia e i diritti di cittadine e cittadini.

Reggio Calabria non può restare in silenzio dinanzi a una simile minaccia: non possiamo restare a guardare mentre chi combatte il potere criminale viene delegittimato e isolato!

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo presidio di solidarietà e di allarme democratico, per ribadire che Reggio Calabria non si arrende e lotta per la difesa dei valori democratici e del futuro del nostro Paese.

Per ulteriori informazioni: sinistraitaliana.reggiocalabria@gmail.com

Al presidio hanno aderito:

Sinistra Italiana – Sezione Rosa Luxemburg RC

Europa Verde/Verdi

Antigone Osservatorio sulla ‘ndrangheta

ANPI – Sezione Ruggero Condò RC

Movimento 5 Stelle Reggio Calabria

La Strada

Our Voice

Rifondazione Comunista

Calabria Possibile

Movimento per la Rinascita Comunista

Circolo Reggio Sud

Arcigay Reggio Calabria “I due mari”