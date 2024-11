Don Benedetto Rustico nuovo amministratore parrocchiale, la comunità di Varapodio si chiede quando la nomina del nuovo parroco

La Comunità di Varapodio ha appreso della nomina dal 1° dicembre 2024 di Don Benedetto Rustico quale Amministratore delle due Parrocchie; Santo Stefano Protomartire e San Nicola Vescovo.

Da più parti sollecitato indico che la nomina dell’Amministratore Parrocchiale è regolata da:

“Can. 539 – Quando la parrocchia è vacante, oppure quando il parroco è impedito nell’esercizio dell’ufficio pastorale nella parrocchia per prigionia, esilio o confino, per inabilità o malferma salute oppure per altre cause, il Vescovo diocesano designi quanto prima l’amministratore parrocchiale, il sacerdote cioè che supplisca il parroco a norma del can. 540.”

“Can. 540 – §1. L’amministratore parrocchiale è tenuto agli stessi doveri e ha gli stessi diritti del parroco, a meno che il Vescovo diocesano non stabilisca diversamente.” [fonte: CODICE DI DIRITTO CANONICO, CAPITOLO VI (Cann. 515 – 552) PARTE II, LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA, LE PARROCCHIE, I PARROCI E I VICARI PARROCCHIALI.]

Pertanto Varapodio ha l’Amministratore Parrocchiale, ma non il Parroco e tale nomina è sospesa fino a data da destinarsi.

Certamente la situazione di agonia a cui la Comunità è costretta non reca alcuna utilità per la soluzione dei problemi vecchi e nuovi che invece andrebbero presto considerati.

La Comunità di Varapodio in passato con il Parroco Don Domenico Caruso alla guida delle due parrocchie per undici anni – ha ottenuto riconoscimenti unanimi raggiungendo il massimo dell’efficienza.

La stessa Comunità necessita, ora, di avviarsi per ritrovare certezze e serenità da molto tempo perdute.

Pino Pardo, cittadino di Varapodio