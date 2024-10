Dopo Senigallia, Levico Terme, Melegnano, Bologna, Baggiovara l’Alzheimer Fest approda a Lamezia Terme

L’Alzheimer Fest, arrivato alla sua ottava edizione, dopo aver attraversato l’Italia in lungo e in largo approda a Lamezia Terme.

Iniziato a Senigallia il 6 settembre, e, dopo avere fatto tappa a Levico Terme, Melegnano, Bologna e Modena, Gallipoli conclude il suo tour a Lamezia Terme il 18 e 19 ottobre.

La due giorni organizzata dall’Associazione per la Ricerca Neurogenetica aps si svolgerà al Chiostro Caffè Letterario, ed è un’occasione originale e viva per incontrare i malati, le famiglie, gli operatori, le realtà clinico-assistenziali, i volontari, le persone generose e attente al fine di creare alleanze e sinergie in favore di chi vive con una demenza.

Il programma che è stato approntato è molto fitto, il filo conduttore è la festa e l’allegria intervallato da momenti di discussione convegni e riflessioni in cui saranno presenti ricercatori e professionisti provenienti da tutta Italia.

La manifestazione avrà inizio venerdì 18 alle 16,00 in Piazzetta S. Domenico con l’Orchestra dell’Istituto Pitagora Perri Don Milani che avrà il compito di accogliere tutti i partecipanti e si concluderà sabato 19 con la quinta edizione di “Cammina con noi” la passeggiata più inclusiva dell’anno che dal Chiostro raggiungerà Parco Barisco dove si svolgerà la premiazione dei partecipanti in compagnia della musica dell’Accademia Fernando Sor di Petilia Policastro e la partecipazione straordinaria di Dario De Luca che in serata si esibirà a Teatro Comunale Grandinetti con il suo spettacolo “Aspettiamo senza avere paura, domani” all’interno della stagione teatrale de “i Vacantusi” che ringraziamo. Sarà presente per un saluto Luca Mazzei attore e pedagogista teatrale.

La manifestazione avrà una anticipazione venerdì mattina al Chiostro dove verrà effettuato uno screening cognitivo e una consulenza nutrizionale (per prenotazione 37579845949). Saranno inoltre presentati il libro di Flavio Pagano “un milione di giorni” e il nuovo fumetto con protagonisti Alzh e Aimer di Flavio Pagano e Maria Margot. Sarà presente l’autore che ne parlerà con Amalia C. Bruni.

In questa edizione dell’Alzheimer Fest è stato lanciato il concorso letterario per giovani under 30 “storie da non DEmenticare” che ha visto la partecipazione di molti giovani. Gli elaborati saranno valutati da una qualificata giuria presieduta dal giornalista e scrittore Flavio Pagano e la premiazione avverrà venerdì.

L’ edizione di Lamezia vede i patrocini della Regione Calabria, dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, il Comune di Lamezia Terme, l’ASP di Catanzaro e la Fondazione Carical.

L’ARN intende ringraziare quanti con il proprio contributo, anche economico, si sono adoperati per la realizzazione della manifestazione.