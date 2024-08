Erminia Marino prima finalista regionale 2025 di Miss Mondo Calabria

Si sono già accesi i riflettori per la nuova edizione di Miss Mondo Calabria 2025, il concorso più antico e prestigioso al mondo capeggiati in esclusiva regionale dalla nota agenzia ‘Andrea Cogliandro Eventi‘ che ieri ha fatto tappa nella suggestiva piazza Italia di Taurianova, gremita come non mai da tantissima gente che ha accolto le numerosissime aspiranti Miss Mondo Calabria. A trionfare è stata la numero 17 Erminia Marino, 21 enne di Reggio Calabria.

Dopo un’attenta selezione, la giuria ha scelto la bella reggina, che approderà cosi alla finale regionale che si terrà a maggio 2025 e che vedrà la partecipazione di altre finaliste regionali.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia. Altre cinque ragazze sono state elette per la pre-finali regionali di Miss Mondo Calabria.

“Volevo ringraziare l’amministrazione che ha scelto di portare a Taurianova una selezione ufficiale di Miss Mondo, un ringraziamento al sindaco Roy Biasi e soprattutto l’assessore Massimo Grimaldi” commenta il patron regionale Andrea Cogliandro.

“Un traguardo straordinario commenta la vincitrice Erminia Marino oltre a studiare lingue da un paio di anni lavoro come modella. Non mi aspettavo questa vittoria, sono molto felice e orgogliosa di tutto ciò”.

Miss Mondo Italia è la selezione nazionale ufficializzata alla scelta della candidata italiana a Miss World.

Il concorso si svolge in oltre 300 serate di selezione all’anno interessando le piazze e i locali più rinomati d’Italia.