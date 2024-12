Federico Autolinee: sindacati sul piede di guerra per il mancato pagamento della tredicesima

I lavoratori della Federico Autolinee si sono ritrovati a festeggiare un Natale amaro a causa del mancato pagamento della tredicesima mensilità. Le organizzazioni sindacali Filt CGIL, Uiltrasporti e Faisa Cisal denunciano l’ennesimo episodio di mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte dell’azienda e annunciano iniziative di protesta.

NOTA INTEGRALE

NATALE AMARO PER I LAVORATORI DELLA FEDERICO AUTOLINEE

Ci eravamo illusi come la Federico Autolinee volesse farsi valere come fiore all’occhiello del trasporto pubblico locale in Calabria ed invece, dopo che le organizzazioni sindacali di Filt CGIL, Uiltrasporti e Faisa Cisal in data 13 dicembre 2024 inviavano una nota alla Federico Autolinee per sensibilizzare il datore di lavoro al fine di erogare nei tempi previsti dal CCNL degli autoferrotranvieri la 13a mensilità, ha dimostrato quanto la sensibilità è venuta meno tra l’altro, senza curarsi di rispondere al documento inoltrato. Teniamo a precisare com’è’ ormai da diversi anni, quasi fosse una consuetudine, che i lavoratori devono affrontare le festività natalizie e di fine anno senza l’erogazione di una parte importante della retribuzione e soprattutto nei tempi previsti dal contratto di lavoro, lasciando gli stessi con l’incombenza di saldare, come tutti sanno, le spese di fine anno generate nella maggior parte dei casi da scadenze fiscali imponenti quali Imu, energia, conguagli ecc. e perché no, senza tralasciare le gradevoli spese che i lavoratori, come la maggior parte dei cittadini, dedicano ai propri cari. Il rispetto del contratto è fondamentale, la Federico non può esigere tutte le parti del contratto tralasciando in maniera ingiusta e arrogante la parte che riconosce un pezzo della retribuzione a tutti i lavoratori. Ci sorprende come la Federico non abbia avuto il buon senso di rispondere alla nostra nota, ci sorprende come sia stato insensibile nei confronti dei propri collaboratori in considerazione che neanche un’informazione è stata avanzata, magari solo per fare in modo che gli stessi lavoratori potessero organizzarsi. Nulla di tutto ciò, uno sgarbo che ormai come già detto dura da troppo tempo, ricordiamo che la Federico Autolinee gestisce i km affidati dalla Regione Calabria con oneri ed onori, il non segnalare eventuali difficoltà alle OO.SS. è un ennesimo atto che dimostrerebbe la gestione superficiale di soldi pubblici e di come si vuole gestire l’azienda con la prerogativa di essere padre-padrone, una situazione imbarazzante ed inaccettabile. Se il pensiero è questo, se le condizioni sono quelle di non considerare i lavoratori e chi si onora di rappresentarli, crediamo sia arrivato il momento di avvisare la Federico Autolinee che il sindacato di certo non starà a guardare. Siamo stati ragionevolmente attaccati alla speranza del giusto riconoscimento fino all’ultimo giorno, ma visto l’atteggiamento, procederemo a tutte le verifiche del caso per dotare i lavoratori di tutte le condizioni contrattuali e di legge per il rispetto ed il riconoscimento dei loro diritti, considerando certamente anche la fase di protesta prevista dalle normi vigenti.

Le Segreterie Territoriali di Reggio Calabria FILT CGIL UILTRASPORTI AISA CISAL