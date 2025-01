FIBA EuroBasket 2025 – Italia vs Ungheria”, arriva l’ok dalla giunta comunale

La Giunta comunale ha dato il via libera all’organizzazione di una serie di eventi collaterali che accompagneranno la grande manifestazione sportiva “FIBA EuroBasket 2025 – Italia vs Ungheria”, che si terrà a Reggio Calabria il prossimo 23 febbraio al PalaCalafiore.

«Sarà un evento straordinario per la città, la provincia e l’intera Regione. Reggio è pronta ad accogliere i campioni della Nazionale con il calore che da sempre contraddistingue la nostra comunità, ricordando i successi ottenuti con la Viola in Serie A.

Inoltre, è motivo di grande orgoglio ospitare gli atleti in una struttura all’avanguardia come il PalaCalafiore, recentemente rinnovata con nuovi parquet, tribune retraibili, canestri, illuminazione, panchine e postazioni arbitri, e soprattutto il moderno cubo LED 360», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà

L’Assessore alla Programmazione, Carmelo Romeo, ha sottolineato: «Non si tratta solo di una partita di basket, ma di un progetto molto più ampio, pensato insieme alla Federazione Nazionale per coinvolgere l’intero territorio in tre giorni di attività.

Ci saranno tornei di minibasket rivolti ai ragazzi della provincia, tavoli tematici con lo staff tecnico e atletico della Nazionale per gli addetti ai lavori, flashmob per sensibilizzare su tematiche rilevanti come l’ambiente, e una “palleggiata” con centinaia di ragazzi che avranno l’opportunità di incontrare gli atleti.

Inoltre, si sta lavorando ad una straordinaria esibizione di freestyler.

Un programma ricco e articolato, frutto della collaborazione tra il nostro settore sportivo e la Federazione Italiana Basket.

Presto comunicheremo ulteriori dettagli».

L’Assessore ha poi precisato: «L’evento non nasce oggi, ma è stato pianificato da tempo, precisamente un anno fa, lo scorso febbraio, quando, insieme al sindaco Falcomatà, abbiamo incontrato l’advisor commerciale della Federazione, avviando così il dialogo per ospitare la Nazionale a Reggio.

Come Amministrazione negli ultimi anni abbiamo scelto di investire diversi milioni di euro di fondi europei per rendere il PalaCalafiore una delle strutture più moderne e accoglienti d’Italia, e volevamo coronare questo progetto con la presenza della Nazionale, che manca da Reggio da oltre vent’anni.

Oggi, grazie a un anno di azioni, incontri e sinergie, il sogno è diventato realtà e siamo davvero orgogliosi di riportare la Nazionale sulla nostra terra».

Giovanni Latella, consigliere delegato allo Sport e al Turismo, ha aggiunto:

«La Nazionale torna in una città che ha una tradizione importante, avendo militato per molti anni in Serie A1 con grandi campioni del basket.

Questo ritorno è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

Durante questi giorni, porteremo gli atleti a scoprire le bellezze e le peculiarità di Reggio.

Invitiamo tutta la città a partecipare all’evento, che sarà un’occasione unica, in cui sport e turismo cammineranno insieme».